З якими чоловіками жінки досягають найяскравіших оргазмів: перевір себе

Кожен чоловік хоче, щоб жінка під час сексу з ним досягала оргазму. Але не кожному вдається довести свою партнерку до піка задоволення. Це й наштовхнуло науковців перевірити, чи є якась закономірність між отриманням оргазму та типом чоловіків. Спойлер: є та ще й яка!

Науковці з американського Національного центру біотехнологічної інформації (NCBI) виявили, що є певна риса характеру чоловіка. І саме вона допомагає досягнути жінці яскравого оргазму.

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Щастя не в грошах

Якщо ти думав, що подарувати максимум задоволення під час сексу жінці може лише чоловік на Porsche, то це не зовсім так. Ба більше: усе взагалі інакше.

У спостереженні науковців брали участь 103 жінки. Усі респондентки ведуть активне сексуальне життя. Тож учені вирішили зрозуміти, якими характеристиками повинен володіти чоловік, який здатний подарувати їм задоволення. Для цього вони попросили панянок назвати критерії, які впливають на їхній вибір сексуального партнера.



Чоловіки з почуттям гумору здаються жінкам привабливішими / Фото Unsplash

Найкращими у сексі є...

Більшість жінок зауважили одну рису характеру, яка вважається вирішальною. Опитування показало, що найчастіше панянки хочуть бачити поруч з собою чоловіків з почуттям гумору.

Мовляв, чим краще почуття гумору у потенційного партнера, тим привабливішим він здається жінці. А це, своєю чергою, дозволить їй досягнути неабияких оргазмів під час заняття сексом з ним.

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Це, звичайно ж, не означає, що тобі потрібно вивчати стендапи популярних українських коміків. Але якщо ти таки володієш почуттям гумору, то не приховуй його. Гарантуємо, що це додасть кілька балів до твоєї скарбнички. А також може прискорити твої шанси на можливість подарувати їй незабутній оргазм.