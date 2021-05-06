Достатньо поставити дівчині лише одне питання, щоб дізнатися, про її вподобання у сексі. Спойлер: воно з'явилося не завдяки кропіткій праці сотні науковців. Але це не заважає його поставити.

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Отже, ми пропонуємо спитати дівчину на побачення про те, о котрій годині вона лягає спати.

Виявилося, що панянки, які лягали спати пізно були більш розкутими у ліжку ніж ті, хто віддавав перевагу раннім підйомам. Про це свідчить дослідження, опубліковане у книзі "Особистість і індивідуальні відмінності". Науковці також виявили, що пізнє засинання та, відповідно, прокидання сигналізують про більшу відкритість до випадкового сексу.

Тож можеш сміливо скористатися цим питанням, якщо хочеш знайти собі подругу на одну ніч. Але ми відразу ж мусимо зазначити, що не всі дівчата-сови можуть відразу ж погодитися на випадкову інтрижку. Втім, ніщо не заважає тобі поставити питання. А після отримання позитивної для себе відповіді прозондувати ґрунт.



Спитай дівчину під час знайомства, коли вона лягає спати / Фото Unsplash

"Жінки, котрі шукають побачення на одну ніч, зазвичай роблять це ввечері. Тому що саме тоді відбувається велика кількість соціальних дій", – найбільш очевидне пояснення, на думку автора дослідження Конрада Янковськи.

Крім того, чоловіки від природи вважаються вечірніми створіннями. Тож і сексуальна активність у нас припадає саме на другу половину дня. І це добре розуміють дівчата.

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