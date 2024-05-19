Сексологиня пояснила, чому чоловіки втрачають сексуальний потяг і що з цим можна зробити

Якщо сексуальний потяг чоловіка кардинально відрізняється від сексуального потягу його пари й це спричиняє проблеми у стосунках – що це означає та що робити? Сексологиня Ісая Маккіммі відповіла на ці запитання для ЗМІ.

У неї запитали таке: "Останнім часом його лібідо різко впало, а моє зросло. Я б хотіла займатися сексом три – чотири рази на тиждень, але він засинає, щойно його голова торкається подушки, і ніколи не проявляє інтересу в інший час. Як зробити так, щоб ми знову були щасливі?"

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Як подолати різницю в лібідо, якщо чоловік почав втрачати сексуальний потяг

Різниця в лібідо, за словами Маккіммі, найпоширеніша проблема, з якою пари звертаються до неї як сімейної терапевтки та сексологині. Вона може спричинити болючі емоції, але з нею можна працювати.

Багато пар відчувають різницю в рівнях бажання. Це не обов'язково є відбитком їхнього кохання чи потягу – лібідо зазвичай коливається протягом життя. Однак, коли відбуваються раптові або різкі зміни, варто з'ясувати причини,

– каже фахівчиня.

Коли чоловік втрачає інтерес до сексу, це може кинути виклик його почуттю маскулінності та самоцінності, що призводить до почуття сорому та безпорадності. Це також складно для їхніх партнерів, бо руйнує стереотип, нібито чоловіки завжди хочуть сексу.

Щастя – це щось більше, ніж цифри. Це не про компроміс щодо кількості сексу, а про спільну роботу над тим, щоб обидвоє у парі відчували розуміння, любов і бажання. Працювати над цим нелегко, але є кроки, які можуть допомогти.

Сексологиня назвала 4 поради, як подолати різницю в лібідо у парі / Фото gpointstudio@freepik

Перший – співпереживати. Обидві ваші думки є правильними, а почуття – справжніми. Треба побачити перспективу чи кут зору один одного. Співпереживання допоможуть працювати у команді й підтримувати міцні стосунки.

Другий – зрозуміти, що може впливати на сексуальний потяг. Сексуальний потяг є чутливим і реагує на різні фактори навколо, як фізичні чи біологічні, так і емоційні, психологічні, екологічні тощо. Слід почати зі спроби зрозуміти, що відбувається з чоловіком, що саме призвело до його низького лібідо. Ось, до слова, поширені причини:

Стрес.

Депресія.

Проблеми зі здоров'ям.

Побічні ефекти ліків.

Тривога щодо продуктивності.

Незадоволеність стосунками.

Проблеми з ерекцією.

Гормональні проблеми.

Третій – задовольняйте потреби одне одного у близькості поза сексом. Міцні стосунки – це важливий фундамент для розвитку сексуального бажання. Це про кохання, флірт, довіру, безпеку. Проявляйте любов і прихильність один до одного, розважайтесь і грайтеся разом, проводьте важливі розмови й показуйте один одному, що ви в емоційній безпеці.

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Четвертий – відновлюйте сексуальну близькість так, щоб це було приємно для вас обох. У тривалих стосунках сексуальна близькість не завжди виникає сама собою. Найщасливіші пари роблять практичні кроки, щоб підтримувати секс у своїй спальні. Можливо, варто обговорити, які конкретні дії ви можете зробити, наприклад, запланувати час для інтимної близькості, коли чоловік не втомлений, або робити те, що точно розпалить його бажання.

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