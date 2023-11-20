Надзвичайно складно будувати стосунки з людиною, яка робить ці 7 речей

Перебувати у стосунках може бути складно. Особливо коли певна поведінка створює нездорову та стресову атмосферу.

Якщо твоя партнерка постійно робить ці 7 речей, то цілком зрозуміло, чому ти захочеш розійтися. Рекомендуємо читати далі, щоб зрозуміти, чи все добре у вашій парі.

Варте уваги Яскраве переосмислення класики: такий Negroni ви ще не пробували

1. Уникає тебе

Якщо твоя партнерка уникає спілкування, ігнорує твої проблеми або приховує важливу інформацію, це створює значний бар'єр. Такий брак спілкування може призвести до непорозумінь та емоційної дистанції.

2. Постійна критика

Конструктивний зворотний зв'язок – частина будь-яких стосунків, але постійна критика не вітається ніким. Якщо твоя партнерка постійно применшує, принижує або зневажає тебе, це підриває твою самооцінку і створює токсичну динаміку. Здорові стосунки передбачають взаємну повагу та підтримку.



Постійна критика може руйнувати стосунки / Фото Drazen Zigic

3. Контроль і маніпуляція

Здорові стосунки процвітають на довірі та автономії. Якщо твоя партнерка намагається контролювати твої дії, рішення або взаємодію з іншими, це тривожний сигнал. Маніпулятивна поведінка, як-от перекладання провини на інших, підриває твою незалежність та емоційний добробут.

4. Брак емпатії

Емпатія має вирішальне значення для розуміння та підтримки один одного. Якщо твоя партнерка постійно демонструє брак емпатії, відкидаючи твої почуття або бувши байдужим до твоїх труднощів, це може призвести до відчуття ізоляції та емоційної занедбаності.

5. Невірність

Довіра – наріжний камінь міцних стосунків. Невірність порушує цю довіру і може спричинити глибокий емоційний біль. Якщо твоя партнерка вступає в позашлюбні зв'язки або постійно порушує кордони, це ставить під загрозу фундамент ваших стосунків.



Зради також вкрай негативно впливають на стосунки / Фото stefamerpik

6. Відмова від компромісу

Здорові стосунки потребують компромісу та співпраці. Якщо твоя партнерка відмовляється йти тобі назустріч, наполягає на своєму або ігнорує твої потреби, це створює дисбаланс у парі. Компроміс необхідний для взаємного задоволення і зростання.

7. Будь-яке насильство

Будь-яка форма насильства – емоційна, вербальна чи фізична – однозначно є деструктивною. Якщо твоя партнерка демонструє агресивну поведінку, дуже важливо поставити на перше місце свою безпеку і звернутися за підтримкою. Насильство руйнує основу стосунків і створює серйозні ризики для психічного та фізичного здоров'я.

Читай також Напруга між вами лише зросте: 5 речей, які роблять сварку у парі сильнішою

Маємо надію, у твоїх стосунках немає нічого, що ми перелічили вище. Якщо ж є, то пора з цим щось робити. І серйозна та відверта розмова з партнеркою може допомогти.