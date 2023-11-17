Сперечатися, щоб вирішити конфлікт, – це нормально. Але все починає йти не так, коли замість рішення суперечки розпалюються і приймають поганий оборот. Це може бути звинувачення, брак спілкування або навіть щось таке просте, як відсутність зорового контакту.

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Щоб полегшити тобі завдання, ми перерахували 5 речей, які можуть погіршити твої суперечки дружиною або дівчиною.

1. Ти не розмовляєш, а кричиш

Коли твої емоції зашкалюють і ти злий на іншу людину, легко втратити контроль і почати кричати або грубо розмовляти, щоб довести свою точку зору. Різкі висловлювання або критика партнера зопалу можуть завдати глибокої рани, яка не вирішується, а навпаки, підливає масла у вогонь.

Коли ти гніваєшся, ти також можеш зачепити чутливі місця коханої, що може дуже легко поранити її і завдати більшої шкоди, ніж ти міг би подумати. Тому наступного разу, коли ти будеш сперечатися зі своєю партнеркою, намагайся не кричати і не використовувати грубі слова, якщо хочете мирного вирішення конфлікту.



Не варто переходити на крик / Фото freepik

2. Не брати до уваги їхні емоції

Відмова визнавати емоції партнера або співпереживати йому може підлити масла у вогонь суперечки. Відкидаючи почуття або просто не погоджуючись з тим, чому вона відчуває біль або злість, ти зробиш її неважливою для тебе, а також залишиш її наодинці в боротьбі.

Коли ти відкидаєш її емоції, вона почуватиметься непочутою і неважливою, що лише посилить розчарування. Тому переконайся, що ти активно слухаєш її і проявляєш емпатію, коли вона обговорює, що спричинило біль.

3. Залишати суперечку на середині

Закриваючись, ізолюючись під час суперечки або вриваючись до того, як ти дійдеш висновку щодо проблеми, ти можеш погано вплинути на розв'язання проблеми і на ваші стосунки. Це покаже твоїй партнерці, що ти не можеш впоратися зі своїми емоціями одразу і прагнеш піти, не закінчивши сварку.

Якщо ти застосовуєш до партнерки мовчазну тактику, це створює комунікативний бар'єр між вами, що унеможливлює розв'язання проблеми. Натомість намагайся підтримувати розмову і намагайся відповідати на запитання один одного.



Не залишайте суперечку на середині / Фото Drazen Zigic

4. Звинувачення один одного

Перекладання провини один на одного може погіршити ваші аргументи. Якщо ви будете звинувачувати один одного в тому, що стало причиною суперечки, дуже ймовірно, що ви заплутаєтесь і ще глибше зануритесь у конфліктну яму, ніж були до цього. Це відкине будь-яку можливість розв'язання проблеми і створить атмосферу ворожості, в якій нікому з вас не буде комфортно вирішувати конфлікт.

Тож наступного разу змісти фокус зі звинувачень один одного на те, щоб взяти проблему в свої руки, розділити, хто і що спричинив, а потім подивіться, як ви можете покращити ситуацію.

5. Думати, що ти проти неї

Думати, що ви двоє один проти одного – це найбільш хибний підхід до вирішення конфлікту. Під час суперечки або проблеми, це не ти проти своєї дружини або дівчини, а ви двоє проти проблеми.

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Зрозумій, що це не поле бою, де одна сторона повинна вийти переможцем, а скоріше поле бою, де ви обидва повинні працювати разом, щоб проблема або конфлікт зазнали поразки. Працюйте разом над розв'язання проблеми, і дуже скоро ви знову станете такою ж прекрасною парою, якою були.