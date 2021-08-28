Є ще порох: 74-річний Арнольд Шварценеггер показав своє потужне тренування

Арнольд Шварценеггер не перестає вражати. У свої 74 роки голлівудський актор продовжує займатися своєю фізичною формою, навідуючись у тренажерний зал. Так, напередодні він виклав ролик, на якому можна побачити його чергове тренування. І воно викликає непідробний захват.

Родзинкою цього ролика, який з'явився на інстаграмі Арнольда Шварценеггера, стало те, що разом з ним був ще один герой. Разом з актором тренувався Адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища США, 45-річний Майкл Ріган.

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74-річний Арнольд Шварценеггер показав своє тренування

Актор і політик виконували вправи по черзі. Сам же Арнольд зосереджувався здебільшого на грудях, спині, пресингу та витягуванню по колу в тренажерному залі просто неба. Не дивно, що Шварценеггер вирішив поговорити з Ріганом про захист довкілля.

"Ми говорили про те, що вам потрібен план в тренажерному залі, точно так же, як вам потрібен план з припинення забруднення довкілля. Я думаю, що дуже важливо, щоб ви були частиною вирішення, а не частиною проблеми", – сказав він.

Потім він пропонує 3 кроки, які можуть зробити люди для цього:

припинити використовувати пластик, купувати місцеві товари і продукти, їсти менше м'яса.

Нас вражає Арнольд Шварценеггер і його сила духу. А ще неймовірна форма 74-річного актора. Він на власному прикладі надихає, що для роботи над власним тілом немає правильного віку або часу. Тож не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!

Дивися, як Арнольд Шварценеггер тренувався з Майклом Ріганом:

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Текст публікації Арнольда Шварценеггера:

У мене було чудове тренування з моїм другом Майклом Ріганом, адміністратором Агентства з охорони навколишнього середовища, і ми поговорили про те, як вам потрібен план у спортзалі так само, як вам потрібен план з припинення забруднення.