Єва Лонгорія у білизні спокусила своїх фанатів еротичним фото

15 лютого 2022 , 01:47
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Єви Лонгорії

Цього разу під нашим прицілом незрівнянна Єва Лонгорія. Чарівна актриса вирішила привітати своїх фанатів з Днем закоханих за допомогою спокусливого фото.

На кадрі, яким Єва Лонгорія поділилася на своєму інстаграмі, вона позує у спідній білизні. Маємо підозру, що сама світлина архівна, але кого це взагалі хвилює. Акторка завжди розкішна та надзвичайно спокуслива. І це доконаний факт!

Варте уваги Оленина на полум'яному розмарині та коктейль Truffle-Tini: варіанти фудпейрингу

Посилаю тобі море поцілунків. З Днем Святого Валентина,
– написала вона під публікацією.

Гаряче фото актриси надзвичайно сподобалося не лише нашій редакції, а й підписникам Єви Лонгорії. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Приголомшлива – це м'яко сказано";
  • "Чарівна та спокуслива";
  • "Дуже сексуальна леді";
  • "Яка ж ти мила";
  • "Я просто не можу відірвати погляду";
  • "Справжня богиня";
  • "Ти надзвичайно гаряча".


Гаряче фото Єви Лонгорії розбурхало мережу / Фото з інстаграму Лонгорії

Тобі сподобається Спустила спідницю надто низько: Сара Роллінс знялася у відвертому образі

Єва Лонгорія викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників росте з кожним днем. Тебе ми теж закликаємо підписатися на актрису. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.

Автор: Назарій Лазур