Єва Лонгорія у білизні спокусила своїх фанатів еротичним фото
Джерело:інстаграм Єви Лонгорії
Цього разу під нашим прицілом незрівнянна Єва Лонгорія. Чарівна актриса вирішила привітати своїх фанатів з Днем закоханих за допомогою спокусливого фото.
На кадрі, яким Єва Лонгорія поділилася на своєму інстаграмі, вона позує у спідній білизні. Маємо підозру, що сама світлина архівна, але кого це взагалі хвилює. Акторка завжди розкішна та надзвичайно спокуслива. І це доконаний факт!
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Посилаю тобі море поцілунків. З Днем Святого Валентина,
– написала вона під публікацією.
Гаряче фото актриси надзвичайно сподобалося не лише нашій редакції, а й підписникам Єви Лонгорії. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Приголомшлива – це м'яко сказано";
- "Чарівна та спокуслива";
- "Дуже сексуальна леді";
- "Яка ж ти мила";
- "Я просто не можу відірвати погляду";
- "Справжня богиня";
- "Ти надзвичайно гаряча".
Гаряче фото Єви Лонгорії розбурхало мережу / Фото з інстаграму Лонгорії
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Єва Лонгорія викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників росте з кожним днем. Тебе ми теж закликаємо підписатися на актрису. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.