Юлія Саніна з The Hardkiss розбурхала мережу у сміливому образі: гаряче фото співачки

31 травня 2021 , 01:46
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Джерело:

інстаграм Юлії Саніної

Співачку Юлію Саніну не часто можна побачити у подібних образах. Тож не дивно, що цей кадр неабияк вразив не лише на нас, а й її підписників у мережі. Насолоджуйся порцією спокуси від фронтвумен гурту The Hardkiss на Men 24!

30-річна співачка Юлія Саніна доволі рідко публікує світлини, на яких її можна побачити у сміливих і доволі відвертих образах. Тому останній її пост здійняв справжню бурю емоцій серед підписників красуні. Гайда разом насолоджуватися гарячим фото фронтвумен The Hardkiss.

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На новому фото Юлія Саніна позує у прозорому топі, який виграшно підкреслює чорний ліф. Підписники зірки зізнаються, що вже засумували за такими образами співачки. Тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами та коментарями:

  • "Скучала за такими образами";
  • "Класний образ";
  • "Юля, ви – ікона";
  • "Яка ж ти крута";
  • "Неможливо відірвати погляд. Неперевершена";
  • "Так на Меган Фокс схожа";
  • "Шикарна";
  • "Дуже гармонічно виглядаєте";
  • "Ух, красуня. Жінка-вамп";
  • "Неймовірна".

Ми теж у захваті від цього стильного образу Юлії Саніної. Тож з радістю частіше б бачили такі її фото. Можливо, якщо цей кадр набере якомога більше лайків, то й фронтвумен The Hardkiss викладатиме подібні публікації частіше. Загалом же ми рекомендуємо ще й підписатися на неї. Юлія Саніна однозначно заслужила, щоб ти долучився до армії її шанувальників.

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Автор: Назарій Лазур