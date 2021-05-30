Настя Каменських чудово знає, що її спокусливі форми гріх ховати за мішкуватим одягом. Тож вона з задоволенням викладає фото, на яких кожен підписник може милуватися сексуальними вигинами красуні. От, наприклад, цього разу вона знялася у сміливому образі, який підкреслює глибоке декольте NK!

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Над світлинами співачки працювала талановита фешн-фотографиня Соня Плакидюк. Кадри вийшли не лише дуже яскравими та живими, а й сповненими сексуальності.

Тому ми не подивовані, що серія фото зібрала не лише понад 60 тисяч лайків, а й безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі.

"Шикарна";

"Яка ж ти красива";

"Дуже личить цей образ";

"Нема слів. Ти – прекрасна";

"Як завжди полум'я";

"Красуня. З роками лише краща";

"Настя, ти просто бомба";

"Перша фотографія найкраща".

А яке фото Насті Каменських подобається тобі найбільше. Ми от вагаємося між другим і четвертим. Також не втомлюємося закликати поставити лайк Насті Каменських і підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від NK?

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