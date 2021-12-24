"Захотілося теплих фото": Леся Нікітюк потішила прихильників фігурою у бікіні
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Давненько ми не заглядали до Лесі Нікітюк в інстаграм, а дуже дарма. Популярна українська телеведуча регулярно тішить своїх підписників світлинами. І деякі з них доволі пікантні.
От, наприклад, цього разу Леся Нікітюк виклала в мережу одне з таких фото. На ньому красуня позує у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми. Відразу ж поспішимо заспокоїти: кадр архівний, тож не треба журити Лесю Іванівну, що вона знову кудись вирушила без тебе.
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Захотілося теплих фото у своєму інстаграмі... в холодному Києві зараз –10,
– написала вона під публікацією.
Ми б теж хотіли зараз відправитися кудись, де тепло та не падає сніг. А поки маємо можливість хіба вибрати найкращі коментарі, які залишили під постом Лесі Нікітюк прихильники:
- "Леся Нікітюк рятує Київ від холоду своїми гарячими фото";
- "Нереальна красуня";
- "А в Чернігові –13 і жодної голої дупи";
- "Після цього фото у Києві потепліло на кілька градусів";
- "Дуже красива та сексуальна";
- "Щось стало надто спекотно";
- "Ти просто неймовірно шикарна";
- "Надзвичайна та приголомшлива дівчина".
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Слідкувати за Лесею Нікітюк в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську ведучу. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від красуні?