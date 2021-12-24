"Захотелось теплых фото": Леся Никитюк порадовала поклонников фигурой в бикини
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Давненько мы не заглядывали к Лесе Никитюк в инстаграм, а очень зря. Популярная украинская телеведущая регулярно радует своих подписчиков фотографиями. И некоторые из них достаточно пикантны.
Вот, например, в этот раз Леся Никитюк выложила в сеть одно из таких фото. На нем красавица позирует в купальнике, выигрышно подчеркивающем ее соблазнительные формы. Сразу же поспешим успокоить: кадр архивный, так что не надо ругать Лесю Ивановну за то, что она снова куда-то отправилась без тебя.
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Захотелось теплых фото в своем инстаграме... в холодном Киеве сейчас –10,
– написала она под публикацией.
Мы бы тоже хотели сейчас отправиться куда-нибудь, где тепло и не падает снег. А пока есть возможность разве выбрать лучшие комментарии, которые оставили под постом Леси Никитюк поклонники:
- "Леся Никитюк спасает Киев от холода своими горячими фото";
- "Нереальная красотка";
- "А в Чернигове –13 и ни одной голой задницы";
- "После этого фото в Киеве потеплело на несколько градусов";
- "Очень красивая и сексуальная";
- "Что-то стало слишком жарко";
- "Ты просто невероятно шикарна";
- "Чрезвычайная и потрясающая девушка".
Крошечный купальник подчеркнул ягодицы Леси Никитюк / Фото с инстаграма Никитюк
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Следить за Лесей Никитюк в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на украинскую ведущую. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от красавицы?