Залиш це для бодибілдерів: тренер розповів, чому не завжди варто підіймати важку вагу

Здавалося б, для досягнення бажаних результатів потрібно брати на себе максимальну вагу. Але, як переконує тренер, це потрібно робити далеко не всім.

Фітнес-тренер Іван Іванов з Болгарії розповів, чому тобі не варто підіймати важку вагу, щоб нарощувати м'язи. Прислухайся до порад експерта, щоб полегшити свої кроки назустріч тілу мрії!

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Тренер закликав перестати убивати себе важкою вагою, і ось чому.

Він наголошує на тому, що вага, яку ти підіймаєш, не має значення. Особливо, якщо ти не можеш її контролювати. Цілком і повністю покладатися на інерцію не варто, адже це не дозволить тобі працювати над будовою тіла своєї мрії.

Також він рекомендує не ускладнювати тренування, якщо доводиться жертвувати формою або якістю виконання. Ти ж пам'ятаєш про те, що кожне повторення має бути правильним. В інакшому випадку користі не буде.



Ніколи не жертвуй формою та якістю виконання / Фото Anastase Maragos

Якщо доводиться жертвувати діапазоном рухів, то це теж не дуже правильне рішення. Краще взяти трохи меншу вагу, яка дозволить на повну розкрити можливості твого тіла та фізичної форми.

Експерт нагадав, що твої м'язи ростуть за наявності стимулу. І це, наголошує він, необов'язково має бути завдяки важкій вазі.

Іван Іванов наголошує, що поганий контроль та якість виконання у парі з важкою вагою не дозволять тобі досягнути бажаного результату. Ба більше, у тебе просто підвищаться шанси травмуватися.

А ще ти витрачаєш свій час на тренування, які не матимуть жодних результатів з часом. Про це також варто пам'ятати, якщо ти поставив собі за мету дуже швидко наростити м'язову масу.

Чудова форма та відмінна якість виконання, діапазон рухів, темп, інтенсивність роботи та частота значно важливіші,

– наголошує він.



Кожне повторення має бути контрольованим / Фото Alonso Reyes

Тож тобі потрібно розставити пріоритети та перестати шкодити собі під час походів до тренажерного залу. Це дозволить тобі не лише розумно працювати над своїм тілом, а й робити це без шкоди для організму. Ба більше, ти мінімізуєш травматизм, через який багато людей просто перестають тренуватися.

вимірювати свій прогрес лише з огляду на ту вагу, яку ти здатний підіймати, – не найкраща ідея.

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Затям собі раз і назавжди, що простий і необдуманий підйом важкої ваги не тотожний з результативністю. Працюй над своїм тілом поступово. З часом ти сам відчуєш, що потребуєш певного ускладнення. І лише після цього можеш сміливо братися за нього. Це дозволить уникнути травматизму та продовжувати працювати над тілом своєї мрії!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Івана Іванова

ВАМ НЕ ТРЕБА підіймати важкі ваги, щоб рости.

Досить вбивати себе важкими вагами!



Вага, яку ви підіймаєте, не має значення, якщо ви не можете її контролювати.



Не обтяжуйте, якщо доводиться жертвувати формою та якістю виконання.



Не навантажуйте себе важкими вагами, якщо вам доводиться жертвувати діапазоном рухів.



М'язи ростуть за наявності стимулу – не обов'язково при піднесенні ваги.



Якщо у вас поганий контроль та якість виконання – велика вага не вирішить проблему.



Насправді ви витрачаєте свій час, завдаючи більше шкоди, ніж користі!



Відмінна форма та відмінна якість виконання, діапазон рухів, темп, інтенсивність роботи та частота набагато важливіші.



Розставте пріоритети за вказаними вище змінними та перестаньте вбивати себе.



Якщо вимірювати свій прогрес наодинці і тільки за вагами, що підіймаються, – далеко не поїдеш.