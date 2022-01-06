Дехто прагне наростити м'язову масу, інші – схуднути. Заняття фітнесом на початку цього року – правильний перший крок, щоб щось змінити у своєму житті. Люк Зочі, особистий тренер Кріса Гемсворта, поділився найціннішими порадами, які допоможуть тобі досягнути спортивних цілей у новому році.

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Важливо встановити конкретну мету у фітнесі, тому що це дасть вам рекомендації про те, як розробити свої тренування та дієту для досягнення мети,

– сказав він, додавши, що також важливо бути чесним з собою.

Постав собі просте питання: "Що спонукає мене займатися спортом?".

Якщо ти це робиш усвідомлено та для себе, тоді тобі однозначно допоможуть поради Люка Зочі. Вони надихнуть не зупинятися на досягнутому, а також щодня ставати кращою версією себе вчорашнього.

Як досягнути спортивних цілей у 2022 році

1. Роби маленькі кроки

Зокрема, це регулярні вправи, які багато хто перестає робити у новому році. З цієї причини тренер рекомендує ставити невеликі проміжні цілі.

Досягнення цих маленьких віх зберігає мотивацію, тому що ви бачите, що покращуєте, навіть якщо ви не бачите результатів перед собою. Це також нагадує вам, що ви досягнете своєї мети крок за кроком. Не все відбувається миттєво,

– наголошує він.

Також тренер додав, що іноді не можна відразу побачити прогрес. Тож щоденник і фотоальбом теж корисні, щоб врахувати те, що вже досягнуто.



Став перед собою досяжні цілі / Фото Victor Freitas

Запишіть свої цілі та помістіть їх у таке місце, де ви зможете бачити їх щодня. Це є невеликим нагадуванням у ті дні, коли ви не хочете займатися спортом або просто не хочете сісти на дієту,

– пояснює тренер Гемсворта.

Особливо спочатку не потрібно ускладнювати тренування або виконувати занадто багато вправ. Найважливішими є реалістичні цілі та тренування, яке ти хотів б підтримувати довше, ніж кілька тижнів. Не бійся пробувати щось нове, але пам'ятай, що послідовність – ключовий момент. Навіть якщо це лише одна прогулянка на день, послідовність завжди допоможе тобі досягнути твоєї мети.

2. Не тренуйся наодинці

Фітнес-експерт також радить знайти друга у спортзалі.

Якщо у вас є хтось, хто тренується так само старанно або навіть більше, це, безумовно, мотивуватиме вас робити те саме,

– каже тренер.



Тренуйся з кимось, хто надихатиме тебе не зупинятися / Фото Anastase Maragos

Проте, за його словами, ти маєш зосередитися на власному тілі. Тому що до таких ознак, як біль або виснаження, завжди потрібно ставитися серйозно. В іншому випадку невдача може негативно вплинути на твою тренувальну мету.

Крім того, діє ще й таке правило: не порівнюй свою з фізичною формою інших.

"Ніхто не досягне тих самих результатів, що й ви, за один і той же час. Тому не йдіть дорогою інших, а власним шляхом", – рекомендує професіонал.

3. Фітнес повинен приносити задоволення

З усім тим, одна особливо важлива порада – роби вправи захоплюючими.

Не забувайте отримувати задоволення! Якщо вам не подобається процес, який з цього сенс? Якщо вправи перетворюються на рутинну роботу, їх з меншою імовірністю дотримуватимуться, адже ніхто не любить виконувати домашнє завдання,

– наголошує тренер.

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Візьми на озброєння ці поради від фітнес-тренера Кріса Гемсворта. Став перед собою досяжні цілі, працюй над своїм тілом, а також отримуй від цього задоволення. Гарантуємо, результати тебе потішать!

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