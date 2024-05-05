"Ювелірна робота": як українці відреагували на допис Залужного з простріленою гільзою
Джерело:Валерій Залужний
Напередодні Валерій Залужний виклав у мережу публікацію після тривалого затишшя. І це не оминули увагою українці, котрі буквально засипали генерала коментарями.
Так, у фейсбуці Валерія Залужного 4 травня з'явилася публікація. На ній можна побачити фото, яке демонструє професіоналізм генерала. Він зумів поцілити з 25 метрів у гільзу, що жваво обговорювали українці.
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Користувачі у мережі радіють поверненню Залужного
Валерій Федорович опублікував світлину, на якій можна побачити гільзу після того, як він влучно у неї вистрелив. Зробив генерал це з допомогою Glock 17. А підписав фото він максимально лаконічно, нагадуючи, що він ще багато на що здатний.
25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях,
– написав Валерій Залужний.
Публікація генерала викликала непідробний захват серед користувачів мережі. За понад добу під нею зібралися 32 тисячі вподобань, 160 коментарів, а також понад 1,4 тисячі поширень. Передовсім українці вражені поверненням Залужного, а також його влучністю.
Влучність Валерія Залужного вразила українців / Фото з фейсбуку Залужного
Що кажуть українці
- "Які руки, такий і результат";
- "Як же ж ми за вами скучили";
- "Ви наш Залізний Генерал";
- "Нехай Ваш порох ніколи не закінчується, як і Ваша лють";
- "Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат";
- "Ціль ефективно уражена. Довго Ви не давали про себе чути. Пане генерал, дуже тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі. Як кажуть: "Власним прикладом";
- "Прибережіть свій порох на майбутнє... він Вам, нам ще знадобиться!";
- "Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся. Потрібно повертатися";
- "Загуглила, що таке Glock 17. Круто!";
- "Любимо, пишаємось, сумуємо";
- "Честь та повага, пане генерал! Ми на Вас чекаємо!";
- "Круто. Рада Вас бачити! Чекаємо на Вас";
- "Ювелірна робота";
- "Любимо і тримаємо кулаки за Вас";
- "Ви цим коротеньким дописом реально підняли настрій та змусили посміхнутися вперше за багато днів суму та відчаю. Скучила за Вами!";
- "Wow! Треба теж спробувати. Принаймні, 28 з 30 у стандартній вправі виходило";
- "Найкращий у світі пістолет і стрілець! З 25 метрів влучити у кулю (гільзу) – це рівень!".
Наостанок нагадаймо, що Glock 17 – австрійський пістолет, який взяли на озброєння армії країни під позначенням Р80. Сталося це завдяки його зручності, що оцінили військові. Сам пістолет випускають з 1982 року. Його калібр – 9 міліметрів, а темп стрільби у нього – до 70 пострілів на хвилину.
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Влучність Валерія Федоровича вражає. Ми ж очікуємо на його наступний пост. Упевнені, що він має ще чим здивувати!