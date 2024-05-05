"Ювелірна робота": як українці відреагували на допис Залужного з простріленою гільзою

Напередодні Валерій Залужний виклав у мережу публікацію після тривалого затишшя. І це не оминули увагою українці, котрі буквально засипали генерала коментарями.

Так, у фейсбуці Валерія Залужного 4 травня з'явилася публікація. На ній можна побачити фото, яке демонструє професіоналізм генерала. Він зумів поцілити з 25 метрів у гільзу, що жваво обговорювали українці.

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Користувачі у мережі радіють поверненню Залужного

Валерій Федорович опублікував світлину, на якій можна побачити гільзу після того, як він влучно у неї вистрелив. Зробив генерал це з допомогою Glock 17. А підписав фото він максимально лаконічно, нагадуючи, що він ще багато на що здатний.

25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях,

– написав Валерій Залужний.

Публікація генерала викликала непідробний захват серед користувачів мережі. За понад добу під нею зібралися 32 тисячі вподобань, 160 коментарів, а також понад 1,4 тисячі поширень. Передовсім українці вражені поверненням Залужного, а також його влучністю.



Влучність Валерія Залужного вразила українців / Фото з фейсбуку Залужного

Що кажуть українці

"Які руки, такий і результат";

"Як же ж ми за вами скучили";

"Ви наш Залізний Генерал";

"Нехай Ваш порох ніколи не закінчується, як і Ваша лють";

"Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат";

"Ціль ефективно уражена. Довго Ви не давали про себе чути. Пане генерал, дуже тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі. Як кажуть: "Власним прикладом";

"Прибережіть свій порох на майбутнє... він Вам, нам ще знадобиться!";

"Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся. Потрібно повертатися";

"Загуглила, що таке Glock 17. Круто!";

"Любимо, пишаємось, сумуємо";

"Честь та повага, пане генерал! Ми на Вас чекаємо!";

"Круто. Рада Вас бачити! Чекаємо на Вас";

"Ювелірна робота";

"Любимо і тримаємо кулаки за Вас";

"Ви цим коротеньким дописом реально підняли настрій та змусили посміхнутися вперше за багато днів суму та відчаю. Скучила за Вами!";

"Wow! Треба теж спробувати. Принаймні, 28 з 30 у стандартній вправі виходило";

"Найкращий у світі пістолет і стрілець! З 25 метрів влучити у кулю (гільзу) – це рівень!".

Наостанок нагадаймо, що Glock 17 – австрійський пістолет, який взяли на озброєння армії країни під позначенням Р80. Сталося це завдяки його зручності, що оцінили військові. Сам пістолет випускають з 1982 року. Його калібр – 9 міліметрів, а темп стрільби у нього – до 70 пострілів на хвилину.

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Влучність Валерія Федоровича вражає. Ми ж очікуємо на його наступний пост. Упевнені, що він має ще чим здивувати!