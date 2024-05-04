Воно і не дивно, адже генерал показав фотографію, на якій можна побачити, що є ще порох у порохівницях. Валерій Залужний поцілив у гільзу з відстані 25 метрів!
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Залужний ще має чим здивувати
25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях,
– написав Валерій Залужний.
Свою публікацію він супроводив світлиною тієї самої гільзи, в яку йому вдалося влучити. У Валерія Федоровича – соколиний зір, не інакше!
Валерій Залужний влучив у гільзу з 25 метрів / Фото з фейсбука Залужного
Що за пістолет Glock 17Почнімо з того, що це австрійський пістолет, який для потреб австрійської армії розробила фірма Glock. Цей пістолет став першим зразком озброєння, яке ця фірма розробила. Ба більше, він виявився настільки вдалим і зручним, що пізніше його прийняли на озброєння армії Австрії під позначенням Р80.
Glock 17: основні характеристики
Ясна річ, що під публікацію набігли шанувальники Залужного. Вони залишили цілу низку коментарів, в яких висловлюють захват генералом:
- "Як казала одна людина: "А Федорович навалює з короткого, дай Боже кожному";
- "Хороший пістолет у вправних руках завжди дає гарний результат";
- "Ціль ефективно уражена. Довго Ви не давали про себе чути. Тішить, що Ви продовжуєте тримати себе у формі, пане генерале";
- "Нових яскравих життєвих вершин та звершень! ПЕРЕМОГИ і Перемог!";
- "Лідер! Він в усьому лідер! Пишаюся. Потрібно повертатися";
- "А ніхто навіть сумніву не мав, пане генерал";
- "Подобається ця, елегантно важка, зброя. Вашого пороху ще на не одну сотню сідничних м'язів вистачить";
- "Ювелірна робота".
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Валерій Залужний вражає своєю точністю. Не виключаємо, що його влучність надихне інших спробувати повторити те ж саме.