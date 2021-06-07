Ангел Victoria's Secret показала розкішну фігуру у купальнику: спокусливе фото

Чарівна Жасмін Тукс вкотре потішила своїх підписників спокусливим фото. На ньому 30-річний ангел Victoria's Secret знялася у купальнику, який виграшно підкреслює неймовірні вигини моделі. Не дивно, що світлину за добу вподобали понад 120 тисяч разів. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією краси від Жасмін Тукс.
Якщо й існує еталон краси, то Жасмін Тукс однозначно є його втіленням. Тож ми не дивуємося, що у чарівного ангела Victoria's Secret віддана армія підписників, яка уже налічує 4,5 мільйона користувачів. І це число щодня збільшується, адже модель регулярно викладає світлини, які не залишають абсолютно нікого байдужим.
Це цікаво Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі
Цього разу вона вирішила не робити винятків. Жасмін Тукс знялася у купальнику, який однозначно шалено личить до її бездоганного тіла. Підписники моделі у захваті, про що свідчать коментарі, залишені під цим постом:
- "Я твій найбільший поціновувач";
- "Дуже сильно люблю тебе";
- "Ти маєш приголомшливий вигляд";
- "Надзвичайно приваблива";
- "Сама бездоганність";
- "Ти – справжній ангелі";
- "Красиве фото, Жасмін";
- "Моя королева!".
Жасмін Тукс не залишає абсолютно нікого байдужим. Тож не дивно, що кожна її публікація буквально розриває користувачів мережі. Ми ж традиційно закликаємо підписатися на нашу героїню, щоб не пропустити порцію гаряченького!
Тут спекотно "Ще кілька фото і доведеться на "Холостячку" іти": Злата Огнєвіч розпалила мережу гарячими фото