Жуйка у шлунку і прищі в шоколаді: розвінчуємо міфи про людське тіло

Деякі, з дозволу сказати, "факти" про нашу фізіології після простої перевірки виявляються цілковитою нісенітницею. Про кілька таких і поговоримо сьогодні на Men 24.

Наприклад, про те, що жуйка у шлунково-кишковому тракті людини може перетравлюватися роками (або ні). Чи про те, що споживання шоколаду – причина появи прищів на обличчі.

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Жуйка роками лежить у шлунку

Філософствувати не будемо, а скажемо прямо: цю просту і нехитру лякалку придумали мами в СРСР. Жуйка там була дивинкою, а ще дивніше батькам було бачити, як з кінцями зникає жуйка в роті їхньої дитини.

Ну, ніхто ж із них насправді не знав, які від цього будуть наслідки. І спитати було ні в кого.

Тому й чинили традиційно, як у всіх майже подібних випадках – припускали найгірше.

Наприклад, що жуйки кілограмами лежать десь у надрах дитячого тіла.

У США таких думок не виникало. Американська система охорони здоров'я добре знайома з жуйками, тож їй можна вірити: жуйка, якщо її ковтнути, легко просувається у травному тракті й виходить у природній спосіб через кілька днів.



Насправді все проходить – у природний спосіб. Смачного! / Фото unsplash

Їси шоколад – маєш прищі

Не триматимемо інтригу: до прищів (акне) ласощі не мають жодного стосунку. А міф із протилежним твердженням давно спростували.

Наприклад, доктор Клеман з Університету Пенсільванії провів цікавий експеримент.

Він давав одній групі підлітків звичайні шоколадки – а іншій давав цукерки зі смаком шоколаду, але без шоколаду.

І щож у підсумку? Прищі залишилися на місці – як в першій, так і в другій групі.

О, тільки тут треба уточнити: шоколад не винен у появі прищів. Але є питання щодо цукру. На жаль, наразі висновки за різними експериментами неоднозначні…

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