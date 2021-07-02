Спокуслива зірка UFC у спідній білизні розбурхала користувачів мережі: гарячі фото

Під нашим прицілом Аріанні Селеста. 35-річна красуня – американська octagon-girl UFC, а також модель. Тож не дивно, що вона з величезним задоволенням ділиться гарячими фото зі своїми підписниками. Насолоджуйся порцією спокуси від Аріанні Селести на Men 24!

Цього разу красуня знялася у спортивній спідній білизні, яка виграшно підкреслює її спокусливі вигини. Особливої пікантності кадрам додає той факт, що її волосся вологе. Така собі нестримна octagon-girl.

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Не дивно, що за день її кількамільйонна армія прихильників буквально засипала лайками та коментарями. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Гаряча матуся";

"Спекотніша, ніж завжди";

"Так, крихітко! Приголомшлива";

"Ти маєш чудовий вигляд";

"Ти найкрасивіша дівчина мережі";

"Аріанні, ти надзвичайна";

"Люблю ці твої фото".

Гайда підписуватися на інстаграм Аріанні Селести. На її сторінці завжди дуже гаряче. Тож не проґав можливості бути одним з перших, хто побачив свіжий пост красуні.

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