На новому фото, яким Єва Падлок поділилася зі своїми підписниками, вона позує у крихітному топі, який ледве прикриває її пишний бюст. Не дивно, що за лічені години кадр зібрав десятки тисяч лайків від її палких шанувальників.
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Не дивно, що вони буквально засипали коментарями зірку мотоперегонів. У них оспівували не лише сміливий образ красуні, а й її спокусливі форми:
- "Надзвичайно красива та сексуальна";
- "Ти – справжня королева, Єво";
- "Просто бездоганна";
- "Ти – дівчина-мрія";
- "Абсолютно приголомшлива".
Гайда підписуватися на Єву Падлок. Не забудь також поставити лайк зірці мотоперегонів. Вона однозначно заслужила на твою увагу та прихильність.
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