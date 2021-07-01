На новому фото, яким Єва Падлок поділилася зі своїми підписниками, вона позує у крихітному топі, який ледве прикриває її пишний бюст. Не дивно, що за лічені години кадр зібрав десятки тисяч лайків від її палких шанувальників.

Тобі сподобається Кінець епохи нейтральної горілки: як виробники вдосконалюють популярний напій

Не дивно, що вони буквально засипали коментарями зірку мотоперегонів. У них оспівували не лише сміливий образ красуні, а й її спокусливі форми:

"Надзвичайно красива та сексуальна";

"Ти – справжня королева, Єво";

"Просто бездоганна";

"Ти – дівчина-мрія";

"Абсолютно приголомшлива".

Гайда підписуватися на Єву Падлок. Не забудь також поставити лайк зірці мотоперегонів. Вона однозначно заслужила на твою увагу та прихильність.

Варте уваги Гаряча австрійська модель у відвертому купальнику позбавила прихильників сну: спокусливе фото