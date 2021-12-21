Зірковий тренер розкритикував вірусний фітнес-тест, на який надихнуло аніме

Якщо ти з нами давно, то знаєш, що тренування з аніме "Ванпанчмен" – надзвичайно популярний виклик у мережі. Але, як ти вже розумієш, професіонали ставляться до нього не надто позитивно.

Це тренування, яке виконує головний герой Сайтама, складається зі 100 відтискань, 100 присідань, 100 скручувань, а також бігу на 10 кілометрів. Здавалося б, що ж може бути негативне у цих вправах. Але, як виявилося, не такі вони вже безневинні.

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Відповідно до сюжету, щоденне виконання цих вправ дозволяє Сайтамі подолати усі свої людські обмеження та перемогти будь-якого ворога одним ударом. Але в реальному житті багато людей, які намагаються виконувати тренування щодня протягом тривалих періодів, повідомляють, що це не найефективніший спосіб наростити силу чи м'язову масу.

Причина доволі проста – недостатньо часу для відновлення між тренувань. Та й сам характер вправ з власною вагою не передбачає прогресу чи додаткового опору, якщо виконувати одні і ті ж місяцями.

У новому відео на каналі Athlean-X тренер Джефф Кавальєр озвучує кілька інших причин відмовитися від тренування "Ванпанчмена".

Тренер розкритикував популярний фітнес-виклик

Якщо ви збираєтеся виконувати щодня ці вправи, то ви не робитимете нічого для своїх тягових м'язів. Це створить м'язовий дисбаланс, і, що більш важливо, здоров'я ваших плечей опиниться під загрозою,

– підкреслює Кавальєр.

Кавальєр продовжує нагадувати, що не потрібно виконувати 100 відтискань. На його думку, краще віддати перевагу меншій кількості складніших варіацій, які допоможуть тобі прогресувати. Те ж стосується присідань. Тобі необхідно буде додавати прогресивне навантаження, щоб досягати результатів.

Фітнес-виклик "Ванпанчмена" не сподобався тренеру:

Коли справа доходить до скручувань, він аплодує всім, хто займається щоденним тренуванням кора. Але він рекомендує ввести у тренування більшу різноманітність рухів. На його думку, звичайного згинання хребта недостатньо для роботи над пресом.

Зрештою, він вважає пробіг на 10 кілометрів трохи надмірним.

Якщо ти хочеш отримати хорошу фізичну форму та стрункість, біг не обов'язково має бути частиною рівняння. Насправді серцево-судинна діяльність не повинна бути частиною рівняння... Твоя дієта має бути точною. Харчування створить необхідну статуру,

– зауважує він.

З усім тим, він визнає, що кардіо – важлива складова загального стану здоров'я та фітнесу серця. Але це не обов'язково означає бігати по 10 кілометрів щодня, що може негативно вплинути на твої коліна. Натомість він пропонує спробувати щось легше, наприклад, поїздку на велосипеді або збільшити щоденну кількість кроків.

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Як бачиш, не завжди популярні фітнес-виклики тотожні з користю для твого тіла та здоров'я. Тож ми б рекомендували не намагатися відтворити усе те, що ти побачиш у мережі. Пам'ятай про те, що варто прислухатися до свого тіла, а також консультуватися з фахівцями. Останні допоможуть підібрати той рівень навантажень, який підходить під твій рівень фізичної форми.

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