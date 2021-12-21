Звездный тренер раскритиковал вирусный фитнес-тест, на который вдохновило аниме

Если ты с нами давно, то знаешь, что тренировка по аниме "Ванпанчмен" – очень популярный вызов в сети. Но, как ты понимаешь, профессионалы относятся к нему не слишком положительно.

Эта тренировка, которую выполняет главный герой Сайтама, состоит из 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 скручиваний, а также бега на 10 километров. Казалось бы, что может быть негативного в этих упражнениях. Но, как оказалось, не так они уж невинны.

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Согласно сюжету, ежедневное выполнение этих упражнений позволяет Сайтаме преодолеть все свои человеческие ограничения и победить любого врага одним ударом. Но в реальной жизни многие люди, пытающиеся выполнять тренировки ежедневно в течение длительных периодов, сообщают, что это не самый эффективный способ нарастить силу или мышечную массу.

Причина довольно проста – недостаточно времени для возобновления между тренировками. Да и сам характер упражнений с собственным весом не предполагает прогресса или дополнительного сопротивления, если выполнять одни и те же месяцами.

В новом видео на канале Athlean-X тренер Джефф Кавальер озвучивает несколько иных причин отказаться от тренировки Ванпанчмена.

Тренер раскритиковал популярный фитнес-вызов

Если вы собираетесь выполнять ежедневно эти упражнения, то вы не будете делать ничего для своих тяговых мышц. Это создаст мышечный дисбаланс, и, что важнее, здоровье ваших плеч окажется под угрозой,

– подчеркивает Кавальер.

Кавальер продолжает напоминать, что не нужно выполнять 100 отжиманий. По его мнению, лучше предпочесть меньшее количество более сложных вариаций, которые помогут тебе прогрессировать. То же касается приседаний. Тебе необходимо будет добавлять прогрессивную нагрузку, чтобы добиваться результатов.

Фитнес-вызов "Ванпанчмэна" не понравился тренеру:

Когда дело доходит до скручиваний, он аплодирует всем, кто занимается ежедневной тренировкой кора. Но он рекомендует ввести в тренировку большее разнообразие движений. По его мнению, обычного сгибания позвоночника недостаточно для работы над прессом.

В конце концов он считает пробег на 10 километров несколько чрезмерным.

Если вы хотите получить хорошую физическую форму и стройность, бег необязательно должен быть частью уравнения. На самом деле, сердечно-сосудистая деятельность не должна быть частью уравнения... Твоя диета должна быть точной. Питание создаст необходимое телосложение,

– замечает он.

Со всем тем он признает, что кардио – важная составляющая общего состояния здоровья и фитнеса сердца. Но это не обязательно означает бегать по 10 километров каждый день, что может отрицательно повлиять на твои колени. Зато он предлагает попробовать что-нибудь полегче, например, поездку на велосипеде или увеличить ежедневное количество шагов.

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Как видишь, не всегда популярные фитнес-вызовы тождественны с пользой для твоего тела и здоровья. Поэтому мы рекомендовали бы не пытаться воспроизвести все то, что ты увидишь в сети. Помни, что следует прислушиваться к своему телу, а также консультироваться со специалистами. Последние помогут подобрать уровень нагрузок, который подходит под твой уровень физической формы.

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