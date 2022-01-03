Зміни своє життя та тіло за 30 днів: виклик від зіркового фітнес-тренера
Джерело:Men's Health
Протягом січня особистий тренер знаменитостей Магнус Ліґдбак ділитиметься 4-тижневим фітнес-викликом. Ролики з вправами він викладатиме на своєму ютуб-каналі, тож не проґав.
Він запропонує кожному методи та принципи, які використовує під час тренування Бена Аффлека, Галь Гадот, Олександра Скарсгарда, Маккензі Девіс, Алісії Вікандер, а також Джеймса МакЕвоя. І все це абсолютно безплатно. Тож бути б дивно, якби ти відмовився від цієї можливості!
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Твоє тіло зміниться за 30 днів
Кожного тижня тобі потрібно буде приділити 4 дні силовим тренуванням. Вони містять елементи високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT), одного дня додаткових кардіо, а також двох днів відпочинку.
Не забувайте брати ці два вихідні, коли захочете. Важливо те, що ви дотримуєтеся чотирьох днів тренувань на тиждень, може, п'яти,
– підкреслює він.
- 1-й день – ноги, 2-й день – груди та плечі, 3-й день – спина, 4-й день – біцепси та трицепси.
У першому відео Ліґдбак ділиться денним тренуванням для ніг. Воно охоплює спринти на біговій доріжці, присідання зі штангою, присідання з гирею, планку, а також розгинання ніг.
Дивися на відео, як виконувати тренування ніг від Ліґдбака:
Крім тренувань, завдання полягає в тому, щоб дотримуватися дефіциту калорій.
Не менш важливо правильно вживати макроси, які складаються з білків, жирів і вуглеводів,
– підкреслює тренер.
Якщо ти дивитимешся лише на калорії, то ти, гіпотетично, міг би просто заповнювати необхідну кількість улюбленим морозивом. Але це нікуди не годиться. Тренер наголошує на важливість балансу.
- Порада: помнож вагу власного тіла на 0,85, щоб дізнатися, скільки грамів білка на день повинен їсти ти.
Ліґдбак також не рекомендує обмежувати себе в їжі й уникати інтенсивних дієт. Це дозволить підвищити твої шанси на побудову тіла власної мрії, а також позбування зайвого жиру.
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Підпишися на канал Магнуса Ліґдбака, щоб не пропустити свіжі відео. Використовуй поради зіркового тренера, щоб у 2022 році вразити усіх змінами свого тіла. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього.
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