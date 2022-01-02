У новому відео на каналі Athlean-X, зірковий тренер Джефф Кавальєр розповідає, як будь-яка людина з будь-яким рівнем підготовки та здібностями може покращити свої підтягування. Особливо актуальний цей секрет для тих, хто з підтягуваннями узагалі не мав справи.

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Як робити більше підтягувань новачку

Навіть якщо ви не можете робити підтягування зараз, є механічний дропсет для підтягування,

– пояснює тренер.

Він ділиться на три частини: підтягування до перекладини, утримання себе над перекладиною, опускання назад униз.

Кожен із цих рухів вимагає м'язового скорочення різного типу:

концентричне при підйомі,

ізометричне, щоб утримувати тіло на місці,

а також ексцентричне при спуску.

За словами Кавальєра, необхідно просто утримувати себе біля перекладини в якомога зручнішому положенні настільки довго, наскільки це можливо. Це дозволить тобі набрати ізометричну силу. Потім, коли ти опускаєшся, постарайся робити це контрольованим і повільним чином. Це дозволить досягнути ексцентричного скорочення м'язів.

У міру того, як ти нарощуєш і те, й інше, твоя здатність виконувати концентричне підтягування покращиться. Тобі не потрібно вміти робити підтягування зараз, щоб виконувати більшу кількість повторень або набрати для цього більше сили,

– говорить він.

Дивися на відео, як правильно виконувати підтягування:

Якщо ж ти уже вмієш підтягуватися, то ти все одно можеш використовувати ті самі механізми дроп-сету. Усе для того, щоб розвинути концентричну, ізометричну й ексцентричну силу, а також покращити свої показники.

Кавальєр також поділився додатковою порадою про те, як удосконалити техніку підтягувань. Наприклад, якщо ти згинаєш ноги в колінах, ти, ймовірно, створиш витік енергії в підтягуванні.

Щоб виконувати підтягування правильно, тобі необхідно мати жорсткість у всьому тілі. Витягни пальці ніг, випрями коліна, напруж сідниці. Отримай ту напругу у нижній частині тіла, яка створить жорсткість тулуба та дозволить почуватися значно краще,

– підкреслює тренер.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна не лише полюбити підтягування, а й досягнути успіху під час їхнього виконання. Працюй над собою, а також над своїм тілом, щоб ставати кращою версією себе вчорашнього!

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