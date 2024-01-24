Не лише Леви: серед цих знаків Зодіаку найбільше нарцисів

Ні для кого не секрет, що Левів вважають самозакоханими. Але що, якщо ми скажемо, що це не єдиний знак Зодіаку, який може виділятися нарцисизмом?

Дізнайся, які знаки Зодіаку вважають найбільше самозакоханим. Перевір, чи немає серед них тих, кого ти любиш і дуже цінуєш.

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Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни відомі своєю наполегливістю та лідерськими якостями. Але їх також іноді можуть сприймати як занадто егоцентричних. Їх амбіційну натуру іноді також можна вважати нарцистичною, оскільки вони ставлять свої цілі та бажання понад усе. Однак важливо зазначити, що здоровий Овен може спрямувати свою впевненість у позитивне русло, тоді як нездоровий може проявляти її в нарцисичних формах.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви харизматичні і прагнуть уваги. Вони прагнуть, щоб ними захоплювалися і постійно перебували в центрі уваги, що часто може бути неправильно сприйнято як надмірний егоцентризм і нарцисичні риси. Однак не всі Леви демонструють нарцисичну поведінку, оскільки багато хто використовує свою чарівність і впевненість, щоб підняти настрій іншим.



Леви прагнуть уваги / Фото mdjaff

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки відомі своєю подвійною натурою; іноді їх можуть сприймати як маніпуляторів або егоцентристів. Вони легко пристосовуються, і їх чарівність може бути сприйнята як нарцисична поведінка. Однак насправді Близнюки лише шукають нових і різноманітних вражень та зв'язків у житті. Важливо відрізняти здорове самовираження і самоповагу від нарцисизму.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги працьовиті, амбітні і націлені на успіх, що часто може змусити людей вважати їх нарцисами. Хоча їхня зосередженість на особистих цілях – сильна стороною, іноді це може бути неправильно витлумачено як самозакоханість. Здоровий Козоріг підтримує баланс між своїм успіхом і встановленням позитивних зв'язків з іншими людьми.



Козероги можуть здаватися нарцисами / Фото cookie_studio

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, через свою інтенсивну і пристрасну натуру, можуть сприйматися як егоцентричні. Однак, через свою потайливість і схильність тримати свої емоції під контролем, їх також можна вважати самозакоханими.

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Звернімо увагу, що самозакохані люди трапляються і серед інших знаків Зодіаку. Просто у порівнянні їх значно менше.