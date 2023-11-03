Не надто охочі йти до вівтаря: 4 знаки Зодіаку, в яких "алергія" на шлюб

Серед 12 знаків Зодіаку є чотири, які ідеально вписуються в категорію "шлюбних алергіків". Це люди, як чоловіки, так і жінки, яких турбує перспектива "на віки вічні".

Люди, які бояться, що шлюб неминуче асоціюється з нудьгою, рутиною, емоційною прив'язаністю та іншими проблемами. Якщо ти закохався в одну з таких людей і, можливо, мрієш про весілля й урочисту присягу, зроби глибокий вдих і уважно прочитай поради експерта.

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Алергія на шлюб: як з нею "впоратися" і зрозуміти?

Як зазначає Олена Бенвенуті, психолог і психоаналітик, "не існує точного портрета людини з алергією на шлюб, але є багато спільних елементів між цими людьми".

Часто опір, пов'язаний з ідеєю шлюбу і "назавжди", пов'язаний з минулим досвідом (недавнім або давнім) людини, яка, можливо, була свідком катастрофічного шлюбу своїх батьків або на власному досвіді пережила невдалу історію кохання, часто позначену брехнею і зрадами, – вона нагадує, що чоловікам потрібно більше часу, щоб пережити розставання. Звідси й алергія та небажання,

– каже експертка.



Іноді люди не погоджуються на весілля через минулий досвід / Фото freepik

Тож, якщо твоя партнерка підпадає під цю категорію, будь-що уникай психологічного тиску і наполегливих запитань. Адже вони матимуть протилежний ефект від бажаного, посилюючи її страхи і ворожість до шлюбу.

Ви можете обговорити концепцію шлюбу спокійно і в потрібний час, але також варто пам'ятати, що кожні стосунки унікальні і що любов може бути прекрасною і тривалою навіть без шлюбного контракту. Не сприймайте їхню антишлюбну позицію як щось негативне і, перш за все, спрямоване проти вас, а як особисту точку зору, до якої варто прислухатися. Якщо стосунки засновані на щирості, то вони триватимуть незалежно від шлюбу. Головне, щоб в пару не входили презирство, злоба, мовчання і брехня,

– наголошує експертка.

А ось і ті чотири знаки Зодіаку, які не надто охоче погоджуються на одруження.

Стрілець

Стрілець – знак Зодіаку, відомий своєю жагою до свободи і безкраїми рівнинами, якими можна невпинно скакати верхи. Напівлюдина-напівкінь, він має імпульсивний і пристрасний темперамент, з ним весело, але він прагне втекти від відповідальності, щоб повернутися до свого дикого стану. Щоб закохати в себе людину, народжену під цим Знаком, тобі доведеться бути таким же незалежним і диким.

Скорпіон

Романтичний, пристрасний і майстер флірту, якщо вірити зіркам. Але цей водний знак стримано ставиться до перспективи шлюбу. Виною тому Плутон, який призводить до меланхолійного темпераменту і, часом, до неправильного поводження у стосунках. Наближатися до Скорпіона м'яко і тактовно – найкращий спосіб достукатися до його серця.



Головне – не тиснути на свою партнерку / Фото Drazen Zigic

Лев

Марнославний вогненний знак, в якому домінує Марс, демонструє примхливий і запальний темперамент. Вони обожнюють завоювання і дозволять вести себе до вівтаря тільки в тому випадку, якщо їх партнер зможе стимулювати їх кожен день, не впадаючи при цьому в рутину.

Водолій

Бунтарський до глибини душі – недарма це один з найбільш невірних знаків Зодіаку – цей повітряний знак, в якому домінує Уран, живе заради свободи і любить порушувати правила, щоб сказати "ні" правилам і монотонності. Крім того, бувши дуже розумним знаком, вони рідко піддаються закоханості. Щоб пом'якшити Водолія, потрібен час і дуже сильне почуття гумору.

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Ясна річ, що це не означає, що з Левами, Скорпіонами, Водоліями та Стрільцями неможливо одружитися. Ні-ні, просто потрібно бути готовим до того, що панянки цих знаків Зодіаку не надто охоче йтимуть до вівтаря.