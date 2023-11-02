Але, здається, іноді люди забувають, що над стосунками потрібно працювати і що потрібно бути готовим до незручних або інтенсивних розмов. Їх не оминути, щоб все склалося добре і залишалося добрим протягом тривалого часу.

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Щоб бути щасливими у парі, потрібно виробити хороші звички, працювати над зближенням, мати хороший секс, проводити час разом і працювати над проблемами. Але також потрібно мати хорошу комунікацію і створити простір, де ви можете говорити про все безпечно, відкрито і чесно.

Психологія говорить нам, що щасливі пари чи стосунки – це ті, хто ділиться тим, що думає, що відчуває, ті, хто знає, що вони можуть сказати одне одному все, що завгодно, і що їх почують і зрозуміють. Адже мовчання, стримування або віра в те, що інша людина може прочитати ваші думки, – це рецепт катастрофи, який не лише спричиняє непорозуміння, але й може створити дистанцію і врешті-решт все зруйнувати.

І мова йде не лише про серіал, який ти дивишся, концерт, на який ти збираєшся на вихідних, або відео, які змусили тебе сміятися протягом тижня, а про важливі речі, які відіграють ключову роль у ваших стосунках.

1. Розмова про секс

Розмови про секс дуже важливі, оскільки вони допомагають зрозуміти смаки та вподобання кожної людини, дізнатися, що працює, а що ні, дослідити бажання, фантазії та зрозуміти, чого хоче, потребує та думає інший, щоб секс став кращим.

Але, як попереджає Psychology Today, говорячи про секс, не варто говорити про минулий досвід і партнерів, а зосередься на теперішньому, на тому, що ви обидва хотіли б спробувати або чим цікавитеся, оскільки розмови про минулих партнерів і зустрічі можуть викликати дискомфорт, тиск і невпевненість у своїх силах.



Варто обговорити свої нинішні очікування / Фото lookstudio

2. Плани та очікування на майбутнє

Тут варто розглянути такі теми, як гроші, діти, життєві плани та майбутні цілі. Розмова про очікування та плани допомагає зрозуміти, чи перебуваєте ви на одній хвилі, чи шукаєте ви одне й те саме, чи сумісні ваші бачення, чи рухаєтесь ви до однієї мети та завдання, щоб мати кращі стратегії для досягнення бажаного.

Є несумісності, з якими можна жити і які не є проблемою, але є й такі, що можуть бути дуже руйнівними, наприклад, коли один хоче мати велику сім'ю, а інший не має наміру мати дітей.

3. Історії та досвід один одного

Обмін досвідом, дитячими історіями, деякими минулими переживаннями та важливими спогадами допомагає зміцнити зв'язок у стосунках. Але також важливо розуміти, ким є людина, з якою ти перебуваєш, які моменти та події сформували її, і як кожна з них впливає на її теперішнє та на те, ким вона є, як в кращу, так і в гіршу сторону.

Завдяки цьому можна дізнатися, наприклад, про травми, хороші моменти, життєві перспективи, сімейні стосунки пари та багато іншого, що може допомогти працювати над стосунками і зрозуміти багато важливих речей, відкрити для себе традиції, спосіб мислення або навіть те, чому партнер діє або реагує певним чином на різні речі.



Варто ділитися особистим досвідом / Фото racool_studio

4. Межі

Усім людям потрібні межі – на роботі, з друзями та у стосунках, щоб мати баланс, уникати проблем або ж не бути перевантаженими, втомленими та виснаженими.

У стосунках межі слід обговорювати з партнером, вони повинні бути чіткими, виходити з поваги і ґрунтуватися на розумінні того, що це не правила, які встановлюються для того, щоб контролювати іншого, а спосіб захистити один одного і забезпечити краще співіснування.

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Важливо спілкуватися у парі. Це дозволяє краще пізнати один одного, знаходити точки дотику та будувати щасливі і гармонійні стосунки.