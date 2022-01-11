Золотом по Гітлеру та з переломом по перемогу: вкрай зворушливі миті з історії спорту

Ця мить – чи не найзворушливіша в історії спорту. Про що це ми? Насправді – багато про що.

Наприклад, про гру футбольного воротаря із переломом руки. Або про перемогу темношкірого атлета на Олімпіаді в нацистській Німеччині. Розповімо про це трохи більше.

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Джессі Оуенс

Джессі Оуенс взяв чотири золота на Олімпіаді у 1936. Чим цей факт цікавий особливо? Річ у тім, що того року змагання проводили у гітлерівській Німеччині.

Нацисти прагнули на цій Олімпіаді підтвердити постулати своєї "віри" – про перевагу спортсменів з "арійської раси". Натомість отримали потужного ляпаса.

Натомість отримали потужного ляпаса. Джессі Оуенс – темношкірий атлет зі США – виграв три золоті медалі у бігу (100 й 200 метрів та естафету 4 по 100) та ще одну у стрибках у довжину.

Німецький фюрер Адольф Гітлер, який на пару з комуністичним диктатором Йосипом Сталіним через кілька років розв'яжуть Другу світову війну, був настільки ображеним, що навіть відмовився тиснути Оуенсу руку.



Франтішек Планічка – героїчний воротар збірної Чехословаччини / Фото Wikipedia

Франтішек Планічка

Це історія з Чемпіонату світу з футболу 1938 року, третього за ліком в історії. Історія про витримку Франтішека Планічки – воротаря збірної Чехословаччини (тоді була така країна, та після 1992 року чехи та словаки створили власні держави).

Як усе було? Чехословаччина грала з Бразилією у чвертьфіналі. За нічийного рахунку 1:1 воротар першої команди Франтішек Планічка зламав руку. Лікарі вимагали піти з поля, але Планічка відмовився.

Лікарі вимагали піти з поля, але Планічка відмовився. Воротар відчував сильний біль. Але витримав і матч до кінця, і навіть додатковий час. І не пропустив. Зараз би команди били пенальті. Та тоді правила вимагали переграти матч, а у переграванні Бразилія перемогла 2:1.

Відверто кажучи, про те, що у півфінал пройшли таки бразильці, пам'ятають хіба фанати історії футболу. А от про героїчну гру Планічки з переломом заради своєї команди та країни знає мало не кожен вболівальник.