Золотом по Гитлеру и с переломом за победой: крайне трогательные моменты в истории спорта

Это мгновение – едва ли не самое трогательное в истории спорта. О чем это мы? На самом деле – о многом.

К примеру, об игре футбольного вратаря с переломом руки. Или о победе темнокожего атлета на Олимпиаде в нацистской Германии. Расскажем об этом чуть больше.

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Джесси Оуэнс

Джесси Оуэнс взял четыре золота на Олимпиаде в 1936 году. Чем этот факт интересен особенно? Дело в том, что в этом году соревнования проводились в гитлеровской Германии.

Нацисты стремились на этой Олимпиаде подтвердить постулаты своей "веры" о преимуществе спортсменов из "арийской расы". Вместо этого же получили мощную оплеуху.

Вместо этого же получили мощную оплеуху. Джесси Оуэнс – темнокожий атлет из США – выиграл три золотых медали в беге (на 100 и 200 метров и эстафету 4 по 100) и еще одну в прыжках в длину.

Немецкий фюрер Адольф Гитлер, который на пару с коммунистическим диктатором Иосифом Сталиным через несколько лет развяжут Вторую мировую войну, был настолько обижен, что даже отказался пожать руку Оуэнсу.



Франтишек Планичка – героический вратарь сборной Чехословакии / Фото Wikipedia

Франтишек Планичка

Это история из Чемпионата мира по футболу 1938 года, третьего по счету в истории. История о выдержке Франтишека Планички – вратаря сборной Чехословакии (тогда была такая страна, а после 1992 чехи и словаки создали собственные государства).

Как все было? Чехословакия играла с Бразилией в четвертьфинале. При ничейном счете 1:1 вратарь первой команды Франтишек Планичка сломал руку. Врачи потребовали уйти с поля, но Планичка отказался.

Врачи потребовали уйти с поля, но Планичка отказался. Вратарь чувствовал сильную боль. Но выдержал и матч до конца, и даже дополнительное время. И не пропустил. Сейчас бы команды били пенальти. Но тогда правила требовали переиграть матч, и в переигровке Бразилия победила 2:1.

Честно говоря, о том, что в полуфинал прошли бразильцы, помнят разве что фанаты истории футбола. А вот о героической игре Планички с переломом ради своей команды и страны знает почти каждый болельщик.