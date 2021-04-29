10 гарячих голлівудських актрис, котрі зіграли стриптизерок у фільмах: спокусливі кадри 18+

Іноді наші улюблені актриси з'являються у фільмах у вельми несподіваних амплуа. Наприклад, у ролі стриптизерок. І цього разу ми зосередимося на голлівудських красунях, котрі проміняли звичний для себе образ на відверте вбрання, щоб знятися в кіно.

А чи знав ти, що Джессіка Альба, Наталі Портман, а також Демі Мур знялися у фільмах у ролях стриптизерок. До твоєї уваги добірка спекотних фільмів, у яких улюблені голлівудські актриси постали у відвертих образах!

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1. Джессіка Альба – "Місто гріхів"

Чарівна Джессіка Альба заграла спокусницю, котра вміло користується ласо. У 2005 році вона знялася у стрічці "Місто гріхів".

"Я просто тренуюся, щоб бути здоровою. Тож це уже було частиною підготовки. І я ходила до стрип-клубів, щоб глянути, як це роблять стриптизерки", – розповіла Альба про підготовку до зйомок.



Джессіка Альба постала в образі стриптизерки з ласо / Кадр з фільму

2. Джина Гершон та Елізабет Берклі – "Шоугьорлз"

Цей фільм можна назвати одним з найсуперечливіших. А ще він однозначно заслуговує на твою увагу, якщо ти досі не бачив стрічку 1995 року, зняту Полом Верговеном. Ми рекомендуємо не читати роздуми критиків стосовно нього, а просто додати до списку фільмів, обов'язкових до перегляду.



Фільм "Шоугьорлз" можна вважати одним з найсуперечливіших / Кадр з фільму

3. Демі Мур – "Стриптиз"

Демі Мур стала найбільш високооплачуваною жінкою у Голлівуді. Це стало можливим завдяки зйомкам у фільмі "Стриптиз" 1996 року. За участь у ньому вона отримала чек на 12,5 мільйона доларів.

"Стриптиз був для мене шаленим ризиком. Мені було складно займатися танцями та стриптизом", – зізналася Демі.



Демі Мур отримала за зйомки у цьому фільмі 12,5 мільйона доларів / Кадр з фільму

4. Наталі Портман – "Близькість"

Чарівна Наталі Портман ніколи не роздягалася у фільмах. Але вона зробила виняток для фільму "Близькість", знятого у 2004 році. Щоправда, усе оголення зі стрічки Майкла Ніколса вирізали.

"Ми уклали свого роду угоду, що поки ми будемо знімати, ми просто будемо робити все. А потім він усе обрізав і показав мені, щоб я погодила результат", – наголосила Портман.



Наталі Портман розповіла, що відверті сцени з фільму вирізали на її прохання / Кадр з фільму

5. Сальма Гаєк – "Американець"

У незрівнянної Сальми Гаєк є форма для екзотичних танців. Усе завдяки заворожуючим рухам у бікіні у стрічці "Від заходу до світанку". Вона також роздяглася у стрічці "Догма" 1999 року. А у 2011 році на екрани вийшов фільм "Американо". У ньому Сальма грає депортовану мексиканську стриптизерку, котра отримала у спадок квартиру у Парижі.



Сальмі Гаєк надзвичайно личить образ стриптизерки / Кадр з фільму

6. Геллі Беррі – "Френкі та Еліс"

Сексуальна Геллі Беррі зіграла красиву стриптизерку з роздвоєнням особистості у канадському фільмі 2010 року.

"Там не так багато досліджень, щоб зіграти стриптизерку. Ти просто знімаєш одяг. Це, наче, просто!", – розповіла про досвід зйомок Геллі.



Геллі Беррі зізналася, що для цієї ролі потрібно було просто зняти одяг / Кадр з фільму

7. Крістен Стюарт – "Ласкаво просимо до Райлі"

Актриса Крістен Стюарт розкрила неслухняну сторону у стрічці "Ласкаво просимо до Райлі" 2010 року. Досліджуючи свою роль 16-річної стриптизерки у фільмі, вона пішла до місцевого стрип-клубу. Там їй відразу ж запропонували роботу.

"Я пішла до стрип-клубу з режисером і художником по костюмах. І це була дивна група людей, котрі йшли до клубу посеред дня, і мені відразу ж запропонували роботу. Я танцювала на пілоні 2 тижні. У мене всі ноги у синцях – боляче!", – зізналася вона.



Крістен Стюарт зізналася, що їй було непросто готуватися до зйомок / Кадр з фільму

8. Ліндсей Логан – "Я знаю, хто убив мене"

Скандальна Ліндсей Логан знялася у фільмі категорії B "Я знаю, хто убив мене" у 2007 році.

"Це дійсно складно, на цих пілонах... Були ці жінки, які таке витворяли, і я подумала: "Так, я дійсно не можу цього зробити", – розповіла Ліндсей.

Але азарт взяв гору. Тож актриса старалася з усіх сил, щоб зіграти стриптизерку сповна.



Наполегливість актриси допомогла їй впоратися з пілоном / Кадр з фільму

9. Гізер Грем – "Похмілля у Вегасі"

Гізер зізналася, що їй сподобалося грати сексуальну стриптизерку Джейд у "Похміллі у Вегасі". Усе тому, що її власне життя, на думку зірки, шалено нудне.

"У реальному житті я доволі нудна. Я не п'ю, я не така вже й дивовижна, тому грати цих диких персонажів на екрані – це весело", – зауважила вона.



Для Гізер Грем зйомки у фільмі дозволили додати перчику у її життя / Кадр з фільму

10. Джессіка Тімберлейк – "Окис"

Кожен, хто бачив цей фільм 2009 року, знає, що Джастін Тімберлейк – справжній щасливчик. Його дружина позбавляє дару мовлення молодого Едді Редмейна, хизуючись своїм досконалим тілом у відвертій сцені з фільму "Окис". Рекомендуємо до перегляду.



Джастінові Тімберлейку однозначно пощастило з дружиною / Кадр з фільму

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Гайда передивлятися фільми, які з якихось причин ти оминув своєю увагою. Гарантуємо, що ти отримаєш незабутнє задоволення та зможеш по-новому глянути на улюблених голлівудських зірок!