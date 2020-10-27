Якщо тобі здається порно надто банальним, то ми рекомендуємо насолодитися найспекотнішими еротичними сценами, які можна побачити на Netflix. До твоєї уваги 10 найгарячіших секс-сцен, які затьмарять порнофільми!

В якийсь момент ти починаєш розуміти, що порно надто очевидне та не дозволяє проявляти фантазію. Натомість у цьому глядачеві чудово допомагають стрічки та серіали, які буквально пронизані сексом. На Men 24 лови добірку з гарячих секс-сцен, які можна побачити на Netflix.

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До слова, ти можеш скористатися нею, якщо хочеш перевірити реакцію твоєї коханої на порно. Хай там як, але персонажі цих стрічок теж займаються сексом. Хоч і не насправді. Тут ми розповідали, як же ж насправді знімають секс-сцени у кіно. Ти будеш приголомшений, гарантуємо!

Секс-сцени у кіно можуть збуджувати не гірше, ніж порно. І тут немає нічого дивного, адже професійні режисери, оператори, сценаристи й актори роблять усе для того, аби гаряча сцена на кілька секунд добряче розбурхала твою уяву.

1. У неї має бути все

She's Gotta Have It

Героїня серіалу Спайка Лі – Нола Дарлінг, бісексуальна художниця. Вона прагне залишатися вірною своїм принципам і мріям, насолоджуючись трьома коханцями.

2. Відчуття

The Feels

Цей неймовірний серіал розповідає нам про лесбійську пару, яка готується зв'язати себе вузами шлюбу. Щоправда, сумніви змусили зняти рожеві окуляри. Під час дівич-вечора виявилося, що одна з них ніколи не отримувала оргазм…

3. Відчуття8

Sense8

До твоєї уваги історія від сестер Вачовскі. Вона розповідає нам про вісьмох людей, яких об'єднує психічний зв'язок. Вони досліджують кохання, а також регулярно займаються оргіями. Цей серіал викидає з життя усі табу.

4. 365 днів

365 Days

Герої цього серіалу випромінюють пристрасть. Польський еротичний трилер розповідає нам про мафіозі, який бере у полон жінку та дає їй усього рік, аби вона його покохала!

5. Нижче її рота

Below Her Mouth

Це історія кохання, яка показує емоційні та фізичні сплетіння таємного роману між двома жінками.

6. Відьмак

The Witcher

От тільки не розказуй, що ти ніколи не чув про Відьмака. У нас є щонайменше одна причина глянути цей серіал: Геральт (Генрі Кавілл) та Єнніфер познайомилися під час пристрасної оргії. Здається, аргумент вичерпний!

7. Еліта

Elite

Герої серіалу багаті, красиві та в основному бісексуальні. І саме останній фактор дозволяє їм експериментувати у стосунках, формуючи несподівані пари та, навіть, трійки. Якщо ти завжди задумувався над сексом утрьох і хотів запропонувати спробувати його своїй дівчині – глянь разом із нею цей серіал.

8. Будинок квітів

The House of Flowers

Це крута чорна комедія, яка розповідає про брудні секрети. Спойлер: у третьому сезоні автори повертаються у минуле, аби показати нам усім головну героїню Вікторію у молодості. Тоді вона була безтурботна та добряче грішила.

9. Видозмінений вуглець

Altered Carbon

Це науково-фантастичний серіал. У ньому одна з головних героїнь, Міріам, – надзвичайно фатальна жінка, яка намагається усіма силами спокусити головного героя, аби той відмовився від своєї місії. Один із методів її впливу – секс, звичайно ж!

10. Легкий

Easy

Це багатогранна історія друзів з Чикаго, які тиняються сучасним лабіринтом, побудованим з кохання, сексу, нових технологій і масової культури. Тут можна спостерігати й за сексом утрьох, і за БДСМ-практиками.

Тож тепер тобі не потрібно виправдовуватися, якщо кохана застукає тебе за переглядом чогось гаряченького. Ти усього лиш дивишся серіали на Netflix. Нічого кримінального!

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