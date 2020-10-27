До біса порно: 10 найгарячіших секс-сцен, які можна побачити на Netflix 18+
Якщо тобі здається порно надто банальним, то ми рекомендуємо насолодитися найспекотнішими еротичними сценами, які можна побачити на Netflix. До твоєї уваги 10 найгарячіших секс-сцен, які затьмарять порнофільми!
В якийсь момент ти починаєш розуміти, що порно надто очевидне та не дозволяє проявляти фантазію. Натомість у цьому глядачеві чудово допомагають стрічки та серіали, які буквально пронизані сексом. На Men 24 лови добірку з гарячих секс-сцен, які можна побачити на Netflix.
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До слова, ти можеш скористатися нею, якщо хочеш перевірити реакцію твоєї коханої на порно. Хай там як, але персонажі цих стрічок теж займаються сексом. Хоч і не насправді. Тут ми розповідали, як же ж насправді знімають секс-сцени у кіно. Ти будеш приголомшений, гарантуємо!
Секс-сцени у кіно можуть збуджувати не гірше, ніж порно. І тут немає нічого дивного, адже професійні режисери, оператори, сценаристи й актори роблять усе для того, аби гаряча сцена на кілька секунд добряче розбурхала твою уяву.
1. У неї має бути все
- She's Gotta Have It
Героїня серіалу Спайка Лі – Нола Дарлінг, бісексуальна художниця. Вона прагне залишатися вірною своїм принципам і мріям, насолоджуючись трьома коханцями.
2. Відчуття
- The Feels
Цей неймовірний серіал розповідає нам про лесбійську пару, яка готується зв'язати себе вузами шлюбу. Щоправда, сумніви змусили зняти рожеві окуляри. Під час дівич-вечора виявилося, що одна з них ніколи не отримувала оргазм…
3. Відчуття8
- Sense8
До твоєї уваги історія від сестер Вачовскі. Вона розповідає нам про вісьмох людей, яких об'єднує психічний зв'язок. Вони досліджують кохання, а також регулярно займаються оргіями. Цей серіал викидає з життя усі табу.
4. 365 днів
- 365 Days
Герої цього серіалу випромінюють пристрасть. Польський еротичний трилер розповідає нам про мафіозі, який бере у полон жінку та дає їй усього рік, аби вона його покохала!
5. Нижче її рота
- Below Her Mouth
Це історія кохання, яка показує емоційні та фізичні сплетіння таємного роману між двома жінками.
6. Відьмак
- The Witcher
От тільки не розказуй, що ти ніколи не чув про Відьмака. У нас є щонайменше одна причина глянути цей серіал: Геральт (Генрі Кавілл) та Єнніфер познайомилися під час пристрасної оргії. Здається, аргумент вичерпний!
7. Еліта
- Elite
Герої серіалу багаті, красиві та в основному бісексуальні. І саме останній фактор дозволяє їм експериментувати у стосунках, формуючи несподівані пари та, навіть, трійки. Якщо ти завжди задумувався над сексом утрьох і хотів запропонувати спробувати його своїй дівчині – глянь разом із нею цей серіал.
8. Будинок квітів
- The House of Flowers
Це крута чорна комедія, яка розповідає про брудні секрети. Спойлер: у третьому сезоні автори повертаються у минуле, аби показати нам усім головну героїню Вікторію у молодості. Тоді вона була безтурботна та добряче грішила.
9. Видозмінений вуглець
- Altered Carbon
Це науково-фантастичний серіал. У ньому одна з головних героїнь, Міріам, – надзвичайно фатальна жінка, яка намагається усіма силами спокусити головного героя, аби той відмовився від своєї місії. Один із методів її впливу – секс, звичайно ж!
10. Легкий
- Easy
Це багатогранна історія друзів з Чикаго, які тиняються сучасним лабіринтом, побудованим з кохання, сексу, нових технологій і масової культури. Тут можна спостерігати й за сексом утрьох, і за БДСМ-практиками.
Тож тепер тобі не потрібно виправдовуватися, якщо кохана застукає тебе за переглядом чогось гаряченького. Ти усього лиш дивишся серіали на Netflix. Нічого кримінального!
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