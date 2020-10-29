Якщо тобі здається порно надто банальним, то ми рекомендуємо насолодитися найспекотнішими еротичними сценами, які можна побачити на Netflix. До твоєї уваги ще 10 найгарячіших секс-сцен, які затьмарять порнофільми!

Порно, звичайно ж, дивиться більшість із нас. Але з часом нам хочеться трішки проявити фантазію, що дозволяють нам стрічки та серіали, які буквально пронизані сексом. На Men 24 лови ще одну добірку з гарячих секс-сцен, які можна побачити на Netflix.

Тобі сподобається До біса порно: 10 найгарячіших секс-сцен, які можна побачити на Netflix 18+

1. Некерована

Ingobernable

Політика та влада можуть означати лише одне в оригінальному серіалі Netflix: в якийсь момент конфлікт між двома персонажами спалахне, і вони в результаті будуть робити це на столі. Мексиканський драматичний серіал Ingobernable нічим не відрізняється

2. Хлопець для задоволення

Toy Boy

Якщо ти коли-небудь запитував себе "а що, якщо Супер-Майк, але з вбивством?", тоді "Хлопець для задоволення" влучить у яблучко. Це історія про Гюго, стриптизера, якого підставили за вбивство, і він повинен розкрити змову, щоб відбілити своє ім’я... враховуючи все, про що йдеться, герої серіалу носитимуть не так уже й багато одягу.

3. Новизна

Newness

Зустрівшись за допомогою додатку для знайомств, двоє молодих неодружених людей починають зустрічатися, але вирішують тримати свої стосунки відкритими у цій повністю сучасній історії кохання.

4. Білі лінії

White Lines

Речі не стають більш гедоністичними, ніж Ібіца у 90-х, тому сцена групового сексу в першому епізоді цього двомовного драматичного серіалу не стане несподіванкою ні для кого.

5. Матуся

MILF

Ця французька комедія розповідає про трьох жінок у віці 40 років, коли вони прямують до узбережжя та спілкуються з молодими чоловіками. Виникає веселість (і багато оголень).

6. Темне бажання

Dark Desire

Виїзні вихідні виходять з-під контролю у цій серії яскраво знятих секс-сцен, вільно склеєних сюжетом. Щось про вбивство? Цілком можливо.

7. Телефоністки

Cable Girls

Телефоністки слідкують за чотирма молодими жінками, які працювали на розподільному щиті у 1920-х роках у Мадриді, коли вони відчули смак незалежності та (багато) "під'єднавши" хвацьких молодих чоловіків у свої життя.

8. Залежний

Addicted

Цей трилер про жінку з "ідеальним життям", яка "ризикує усім", займаючись позашлюбними статевими стосунками. Він не вразить тебе своїм сюжетом, а гарячими сценами – однозначно!

9. Мартіна з льодом

Dry Martina

Співачка спить з хлопцем однієї зі своїх шанувальниць, намагаючись повернути свої дні слави у цій чилійській драмі.

10. Ти, Я, Вона

You Me Her

Ситком для дорослих про бісексуальну жінку, її чоловіка та їхній складний набіг на поліаморію.

Тож тепер тобі не потрібно виправдовуватися, якщо кохана застукає тебе за переглядом чогось гаряченького. Ти усього лиш дивишся серіали на Netflix. Нічого кримінального!

Читай також Жінка зверху і Ко: Чоловіки назвали 7 своїх улюблених секс-поз