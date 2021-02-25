Що роблять успішні люди перед сном: 10 важливих звичок

Побутує безліч міфів про сон, і ми цього разу спробуємо зруйнувати більшість з них. До твоєї уваги 10 звичок перед сном, які практикують усі успішні чоловіки. Тож, якщо ти хочеш не лише добряче відпочити вночі, а й не почуватися розбитим наступного ранку, – прислухайся до них!

Наше життя просякнуте стресами та переживаннями. Тож твоя задача – не ускладнювати собі життя власноруч. Men 24 розповідає тобі, що роблять успішні чоловіки перед сном. Гайда вироблять корисні звички!

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1. Вставай і лягай спати в один і той же час. Не втомлюємося нагадувати, що розпорядок дня надзвичайно важливий для тебе. Якщо ти звикнеш вставати та лягати в один і той же час, ти краще відпочиватимеш, а також почуватимешся відмінно з самого ранку. Цього правила варто дотримуватися як у будні, так і на вихідних і під час відпустки.



Прокидатися та лягати бажано в один і той же час / Фото Unsplash

2. Не пий каву після 14:00. Їжа та напої впливають на наш відпочинок. Тож експерти не рекомендують зловживати кофеїном. Якщо пити надто багато кави протягом дня або ж віддавати перевагу цьому напою для посиденьок після роботи, є ймовірність, що у тебе виникатимуть проблеми зі сном. Ввечері, до слова, краще віддавати перевагу трав'яним чаям. Вони не лише заспокоюють, а й розслабляють. Усе, що потрібно тобі!

3. Вечеряй за 2 – 3 години до сну. Ясна річ, наш графік і ритм життя не завжди дозволяють дотримуватися цього правила. Але все ж варто намагатися це робити. Якщо ти перевантажуватимеш організм їжею перед сном, то й спати ти будеш погано. Експерти рекомендують відмовитися ввечері від м'яса, а також уникати надмірної кількості спецій і гострих приправ.

4. Ніяких гаджетів за годину до сну. Ще одна рекомендація експертів: створи режим перед сном так, щоб бодай за годину до сну не мати справ ані з телевізором, ані зі смартфоном. Причина криється у синьому світлі, яке теж не надто позитивно впливає на твій здоровий сон.



Залиш смартфон у сусідній кімнаті / Фото Unsplash

5. Підготуй усе на наступний день. Організація надзвичайно важлива. Якщо ти хочеш відпочити краще та спокійно, приготуй на наступний день усе необхідне: від одягу, в якому ти підеш на роботу, до продуктів, з яких приготуєш сніданок. Не варто також забувати про список справ, які необхідно буде виконати.

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6. Прийми душ або ванну. З точки зору гігієни відмовлятися від душу ввечері не варто. Ти змиєш бруд, а також зайвий шкірний жир, який виділився протягом дня. Але не варто зловживати надто високою температурою води, щоб не розбурхати свою нервову систему. Ти ж не хочеш, щоб твоє тіло думало, що на вас очікує активна та насичена ніч.

7. Увімкни розслабляючу музику. Серед звичок перед сном, які практикують успішні чоловіки, є й прослуховування розслабляючої музики. Його можна супроводжувати медитацією. Це дозволить зняти стрес, позбутися метушні та налаштуватися на міцний і здоровий сон.



Розслабляюча музика перед сном дозволить зняти стрес / Фото Unsplash

8. Прочитай трохи. Експерти рекомендують вводити у щоденну звичку читання. Можеш поєднувати його з прослуховуванням розслабляючої музики. Хороша та якісна література перед сном дозволить покращити відпочинок, розслабитися та почуватися значно краще наступного дня. А ще ти дуже скоро зауважиш, що почав читати значно більше, ніж зазвичай.

9. Ніяких гаджетів у спальні. Спальня – місце, де ти спиш. Тож у ній точно немає місця гаджетам. Залиш смартфон, наприклад, у сусідній кімнаті. Це дозволить уникнути небажаної тривожності, пов'язаної з пристроями, які завжди поруч з тобою. Ба більше: у тебе не буде спокуси погортати стрічку соцмереж перед сном. Ми ж знаємо, що нічим добрим це не закінчується.

10. Подбай про спальню. У спальні має бути темно та прохолодно. Тож вимкни світло, а перед засинанням провітри кімнату протягом 5 – 10 хвилин. Якщо ти знаєш, що тебе можуть розбудити рідні, зачини двері спальні, щоб мінімізувати шум.

Гайда виробляти корисні звички, якими уже давно можуть похизуватися успішні чоловіки по всьому світу. Ти не лише станеш краще почуватися після сну, а й матимеш значно більше енергії для нових звершень. Тож не виключено, що наступного разу ми розповідатимемо саме про тебе!

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