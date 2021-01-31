Медитація може здатися нудною або марною тратою часу, але насправді це відмінний інструмент, щоб позбутися стресу. Ба більше: вона може допомогти тобі міцніше спати. До твоєї уваги 4 техніки медитації, які позбавлять тебе безсоння!

Джерело: GQ

Розслаблення надзвичайно важливе для гарного та міцного сну. Але не завжди виходить отак взяти й заснути відразу ж, коли ти ліг у ліжко. У такому випадку можна скористатися кількома техніками медитації, які не лише розслаблять твоє тіло, а й допоможуть заснути.

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Якщо ти зможеш контролювати рівень стресу протягом дня, ти будеш краще спати вночі. Ти навіть можеш робити це за своїм столом,

– наголошує доктор медицини Нью-Йоркського університету Джойс Валслебен.

2: 1: 4: 1

Це техніка, яка допомагає керувати своїм диханням. Робін Берзін, лікар функціональної медицини та засновник Parsley Health, у книзі Mind Body Green рекомендує зробити вдих, рахуючи до двох, затримати подих, рахуючи до одного, потім повільно вдихнути, полічивши до чотирьох, і закінчити цю методику, затримавши дихання, рахуючи до одного. Ти можеш збільшити кількість вдихів до чотирьох і шести або до шести та восьми, якщо відчуваєш, що дихання надто коротке.



Твоя задача – концентрація уваги на диханні / Фото Unsplash

Зосередження уваги на глибокому вдиху та повільному видиху заспокоює. Це дозволить не лише швидше заснути, а й не переживати про відпочинок посеред ночі.

Медитація з черевним диханням

Дихання животом під час прослуховування розслабляючої музики та позбавлення від думок про роботу або обов'язки допомагає заспокоїти розум. І це можна робити не лише перед сном, а й посеред дня, якщо ти відчуваєш певну напругу. Рекомендується заплющити очі та концентруватися на кожному вдиху, кладучи руки на живіт, щоб відчувати кожен рух.



Поклади руки на живіт під час дихання животом / Фото Unsplash

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Керовані зображення

Йдеться про обмірковування сценаріїв, які допоможуть тобі розслабитися. Наприклад, думки про гори, ріки, море. Щось, що позбавляє метушні, а також дарує відчуття безпеки. Ключ полягає в тому, щоб обдурити мозок, змусивши його використовувати всі твої відчуття для вивчення кожного сценарію. Він намагатиметься вималювати цілісну картину з запахами, звуками й емоціями. Це дасть можливість знизити викид адреналіну, а також розслабитися після важкого робочого дня.



Спробуй уявити собі море або гори, щоб відволіктися / Фото Unsplash

Свідома медитація

Йдеться про те, щоб зосередитися на чомусь одному замість того, щоб дозволяти усім твоїм турботам виринати відразу ж, бігаючи десь у голові. Ключ до усвідомленої медитації – відпустити, записати свої проблеми у щоденник і скласти план дій, знаючи, що ти перестанеш прокручувати ці думки перед сном. Мета полягає в тому, щоб змусити себе зрозуміти, що ти нічого не можеш вдіяти з цими проблемами, коли лягаєш спати. Ведення щоденника не дає тобі думати про це вночі, дозволяючи розслабитися та краще виспатися.

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Скористайся цими порадами, щоб позбавитися безсоння. Ба більше: за допомогою цих технік ти зможеш усунути стрес і тривожність, які мають властивість з'являтися перед сном.