Ванна, цукор і пташине пір'я: 20 історичних постатей, які мали досить дивні звички

Протягом тривалої історії людства було чимало персон, які у різний спосіб формували наш світ. Про звитяги їхні знають всі, але мало хто чув про їхні досить дивні звички.

Сьогодні ми згадаємо про 20 історичних постатей, які, можливо, мали деякі незвичні звички. Хоча їхній внесок в історію та культуру не можна заперечувати, а їхня спадщина продовжує надихати й захоплювати нас і сьогодні.

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20 історичних постатей з химерними звичками.

Наполеон Бонапарт, відомий французький полководець та імператор, мав звичку щоранку приймати холодну ванну. Він вважав, що ця практика допомагає збадьорити тіло і розум, і навіть мав спеціальну ванну, яку возив із собою в походи.

відомий французький полководець та імператор, мав звичку щоранку приймати холодну ванну. Він вважав, що ця практика допомагає збадьорити тіло і розум, і навіть мав спеціальну ванну, яку возив із собою в походи. А от Бенджамін Франклін, один з батьків-засновників США, захоплювався повітряними ваннами. Він часто проводив час голим перед відчиненим вікном, вважаючи, що робити це просто необхідно для міцного здоров'я.

один з батьків-засновників США, захоплювався повітряними ваннами. Він часто проводив час голим перед відчиненим вікном, вважаючи, що робити це просто необхідно для міцного здоров'я. Королева Англії Єлизавета І була відома своєю любов'ю до цукру. Вона щодня споживала величезну кількість ласощів, від марципанів до цукрових скульптур. Кажуть, до моменту смерті її зуби настільки зруйнувалися, що їх довелося видалити.

була відома своєю любов'ю до цукру. Вона щодня споживала величезну кількість ласощів, від марципанів до цукрових скульптур. Кажуть, до моменту смерті її зуби настільки зруйнувалися, що їх довелося видалити. Відомий композитор Вольфганг Амадей Моцарт мав звичку постійно постукувати ногою і видавати дивні звуки під час роботи. Він також підстрибував від хвилювання, коли йому подобався той чи інший музичний твір.

мав звичку постійно постукувати ногою і видавати дивні звуки під час роботи. Він також підстрибував від хвилювання, коли йому подобався той чи інший музичний твір. Художник Вінсент ван Гог, відомий своїми барвистими роботами, мав дивну звичку їсти жовту фарбу. Він вважав, що жовтий колір позитивно впливає на нього і часто вживав невелику кількість фарби, щоб підняти собі настрій.

відомий своїми барвистими роботами, мав дивну звичку їсти жовту фарбу. Він вважав, що жовтий колір позитивно впливає на нього і часто вживав невелику кількість фарби, щоб підняти собі настрій. Чарльз Дарвін, відомий своєю теорією еволюції, мав дивну звичку збирати й класифікувати різні предмети, серед яких – морські мушлі, скам'янілості й пташине пір'я. Він годинами вивчав і класифікував ці предмети, часто на шкоду іншій роботі.

відомий своєю теорією еволюції, мав дивну звичку збирати й класифікувати різні предмети, серед яких – морські мушлі, скам'янілості й пташине пір'я. Він годинами вивчав і класифікував ці предмети, часто на шкоду іншій роботі. Марія Кюрі, науковиця польського походження, мала звичку носити в кишені пробірки з радіоактивними речовинами. Вона часто використовувала ці пробірки у своїх експериментах, наражаючи себе на небезпечний рівень радіації.

Їхній внесок в історію та культуру не можна заперечувати… / Колаж 24 Каналу

Альберт Айнштайн, відомий фізик і математик, мав звичку не носити шкарпеток. Він вважав, що шкарпетки – це зайвий клопіт, і часто обходився без них, навіть у холодну пору.

відомий фізик і математик, мав звичку не носити шкарпеток. Він вважав, що шкарпетки – це зайвий клопіт, і часто обходився без них, навіть у холодну пору. Англійська королева Вікторія мала дивну звичку носити з собою шматок хліба, куди б вона не йшла. Вона годувала ним птахів у парку або давала жебракам, яких зустрічала на вулиці.

мала дивну звичку носити з собою шматок хліба, куди б вона не йшла. Вона годувала ним птахів у парку або давала жебракам, яких зустрічала на вулиці. Письменник Ернест Гемінгвей мав звичку писати навстоячки. Він вважав, що така практика допомагає йому ясніше мислити й ефективніше писати, і навіть мав для цього спеціальний письмовий стіл.

мав звичку писати навстоячки. Він вважав, що така практика допомагає йому ясніше мислити й ефективніше писати, і навіть мав для цього спеціальний письмовий стіл. Зигмунд Фройд, австрійський психоаналітик і засновник психоаналізу, мав звичку викурювати до 20 сигар на день. Він вважав, що куріння допомагає йому мислити ясніше, і навіть прописував сигари деяким своїм пацієнтам як форму терапії.

австрійський психоаналітик і засновник психоаналізу, мав звичку викурювати до 20 сигар на день. Він вважав, що куріння допомагає йому мислити ясніше, і навіть прописував сигари деяким своїм пацієнтам як форму терапії. Чарльз Дікенс, відомий письменник, мав звичку переставляти меблі у своєму будинку кожного разу, коли закінчував нову книгу. Він вважав, що це допомагає йому очистити розум і починати з чистого аркуша кожен новий проєкт.

відомий письменник, мав звичку переставляти меблі у своєму будинку кожного разу, коли закінчував нову книгу. Він вважав, що це допомагає йому очистити розум і починати з чистого аркуша кожен новий проєкт. Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, мав дивну звичку обливати голову холодною водою перед тим, як почати писати. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати мозок і підвищує концентрацію уваги.

німецький композитор, мав дивну звичку обливати голову холодною водою перед тим, як почати писати. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати мозок і підвищує концентрацію уваги. Нікола Тесла, винахідник і електротехнік, мав звичку рахувати кроки та виконувати різні розрахунки під час ходьби. Він вважав, що така практика допомагає тримати розум гострим і зосередженим.

Але і про їхні неординарні звички також цікаво знати! / Колаж 24 Каналу