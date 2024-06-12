Сьогодні ми згадаємо про 20 історичних постатей, які, можливо, мали деякі незвичні звички. Хоча їхній внесок в історію та культуру не можна заперечувати, а їхня спадщина продовжує надихати й захоплювати нас і сьогодні.
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20 історичних постатей з химерними звичками.
- Наполеон Бонапарт, відомий французький полководець та імператор, мав звичку щоранку приймати холодну ванну. Він вважав, що ця практика допомагає збадьорити тіло і розум, і навіть мав спеціальну ванну, яку возив із собою в походи.
- А от Бенджамін Франклін, один з батьків-засновників США, захоплювався повітряними ваннами. Він часто проводив час голим перед відчиненим вікном, вважаючи, що робити це просто необхідно для міцного здоров'я.
- Королева Англії Єлизавета І була відома своєю любов'ю до цукру. Вона щодня споживала величезну кількість ласощів, від марципанів до цукрових скульптур. Кажуть, до моменту смерті її зуби настільки зруйнувалися, що їх довелося видалити.
- Відомий композитор Вольфганг Амадей Моцарт мав звичку постійно постукувати ногою і видавати дивні звуки під час роботи. Він також підстрибував від хвилювання, коли йому подобався той чи інший музичний твір.
- Художник Вінсент ван Гог, відомий своїми барвистими роботами, мав дивну звичку їсти жовту фарбу. Він вважав, що жовтий колір позитивно впливає на нього і часто вживав невелику кількість фарби, щоб підняти собі настрій.
- Чарльз Дарвін, відомий своєю теорією еволюції, мав дивну звичку збирати й класифікувати різні предмети, серед яких – морські мушлі, скам'янілості й пташине пір'я. Він годинами вивчав і класифікував ці предмети, часто на шкоду іншій роботі.
- Марія Кюрі, науковиця польського походження, мала звичку носити в кишені пробірки з радіоактивними речовинами. Вона часто використовувала ці пробірки у своїх експериментах, наражаючи себе на небезпечний рівень радіації.
Їхній внесок в історію та культуру не можна заперечувати… / Колаж 24 Каналу
- Альберт Айнштайн, відомий фізик і математик, мав звичку не носити шкарпеток. Він вважав, що шкарпетки – це зайвий клопіт, і часто обходився без них, навіть у холодну пору.
- Англійська королева Вікторія мала дивну звичку носити з собою шматок хліба, куди б вона не йшла. Вона годувала ним птахів у парку або давала жебракам, яких зустрічала на вулиці.
- Письменник Ернест Гемінгвей мав звичку писати навстоячки. Він вважав, що така практика допомагає йому ясніше мислити й ефективніше писати, і навіть мав для цього спеціальний письмовий стіл.
- Зигмунд Фройд, австрійський психоаналітик і засновник психоаналізу, мав звичку викурювати до 20 сигар на день. Він вважав, що куріння допомагає йому мислити ясніше, і навіть прописував сигари деяким своїм пацієнтам як форму терапії.
- Чарльз Дікенс, відомий письменник, мав звичку переставляти меблі у своєму будинку кожного разу, коли закінчував нову книгу. Він вважав, що це допомагає йому очистити розум і починати з чистого аркуша кожен новий проєкт.
- Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, мав дивну звичку обливати голову холодною водою перед тим, як почати писати. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати мозок і підвищує концентрацію уваги.
- Нікола Тесла, винахідник і електротехнік, мав звичку рахувати кроки та виконувати різні розрахунки під час ходьби. Він вважав, що така практика допомагає тримати розум гострим і зосередженим.
Але і про їхні неординарні звички також цікаво знати! / Колаж 24 Каналу
- Ісаак Ньютон, математик і фізик, мав дивну звичку вставляти металевий зонд в очну ямку і натискати на очне яблуко. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати зоровий нерв і покращує зір.
- Вірджинія Вулф, письменниця і феміністка, мала звичку писати в сарайчику в саду. Вона вірила, що усамітнення і тиша в сараї допомагають їй зосередитися й створювати свої найкращі твори.
- Мікеланджело, художник і скульптор епохи Відродження, мав звичку працювати у своєму ліжку. Він часто малював і ліпив ліжма, використовуючи подушки для підтримки голови й рук.
- Піфагор, давньогрецький філософ і математик, мав дивну звичку уникати бобів. Він вважав, що боби – це форма зла, не їв їх сам і не дозволяв своїм послідовникам їх їсти.
- Едгар Аллан По, письменник і поет, мав звичку писати, лежачи на дивані. Він вважав, що така позиція допомагає йому мислити більш ясно і творчо.
- Марія Антуанетта, остання королева Франції перед Французькою революцією, мала звичку колекціонувати мініатюрних тварин. У неї був цілий звіринець крихітних істот – собак, корів, навіть жирафа, – яких вона тримала у своїх приватних апартаментах.