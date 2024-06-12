Ванна, сахар и птичьи перья: 20 исторических личностей, которые имели довольно странные привычки

На протяжении длительной истории человечества было немало персон, которые разными способами формировали наш мир. Об их достижениях знают все, но мало кто слышал об их довольно странных привычках.

Сегодня мы вспомним о 20 исторических фигурах, которые, возможно, имели некоторые необычные привычки. Хотя их вклад в историю и культуру нельзя отрицать, а их наследие продолжает вдохновлять и восхищать нас и сегодня.

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20 исторических фигур с причудливыми привычками

Наполеон Бонапарт, известный французский полководец и император, имел привычку каждое утро принимать холодную ванну. Он считал, что эта практика помогает взбодрить тело и разум, и даже имел специальную ванну, которую возил с собой в походы.

известный французский полководец и император, имел привычку каждое утро принимать холодную ванну. Он считал, что эта практика помогает взбодрить тело и разум, и даже имел специальную ванну, которую возил с собой в походы. А вот Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, увлекался воздушными ваннами. Он часто проводил время голым перед открытым окном, считая, что делать это просто необходимо для крепкого здоровья.

один из отцов-основателей США, увлекался воздушными ваннами. Он часто проводил время голым перед открытым окном, считая, что делать это просто необходимо для крепкого здоровья. Королева Англии Елизавета I была известна своей любовью к сахару. Она ежедневно потребляла огромное количество лакомств, от марципанов до сахарных скульптур. Говорят, к моменту смерти ее зубы настолько разрушились, что их пришлось удалить.

была известна своей любовью к сахару. Она ежедневно потребляла огромное количество лакомств, от марципанов до сахарных скульптур. Говорят, к моменту смерти ее зубы настолько разрушились, что их пришлось удалить. Известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт имел привычку постоянно постукивать ногой и издавать странные звуки во время работы. Он также подпрыгивал от волнения, когда ему нравилось то или иное музыкальное произведение.

имел привычку постоянно постукивать ногой и издавать странные звуки во время работы. Он также подпрыгивал от волнения, когда ему нравилось то или иное музыкальное произведение. Художник Винсент ван Гог, известный своими красочными работами, имел странную привычку есть желтую краску. Он считал, что желтый цвет положительно влияет на него и часто употреблял небольшое количество краски, чтобы поднять себе настроение.

известный своими красочными работами, имел странную привычку есть желтую краску. Он считал, что желтый цвет положительно влияет на него и часто употреблял небольшое количество краски, чтобы поднять себе настроение. Чарльз Дарвин, известный своей теорией эволюции, имел странную привычку собирать и классифицировать различные предметы, среди которых – морские ракушки, окаменелости и птичьи перья. Он часами изучал и классифицировал эти предметы, часто в ущерб другой работе.

известный своей теорией эволюции, имел странную привычку собирать и классифицировать различные предметы, среди которых – морские ракушки, окаменелости и птичьи перья. Он часами изучал и классифицировал эти предметы, часто в ущерб другой работе. Мария Кюри, ученая польского происхождения, имела привычку носить в кармане пробирки с радиоактивными веществами. Она часто использовала эти пробирки в своих экспериментах, подвергая себя опасному уровню радиации.

Их вклад в историю и культуру нельзя отрицать... / Коллаж 24 Канала

Альберт Эйнштейн, известный физик и математик, имел привычку не носить носков. Он считал, что носки – это лишние хлопоты, и часто обходился без них, даже в холодное время.

известный физик и математик, имел привычку не носить носков. Он считал, что носки – это лишние хлопоты, и часто обходился без них, даже в холодное время. Английская королева Виктория имела странную привычку носить с собой кусок хлеба, куда бы она ни шла. Она кормила им птиц в парке или давала нищим, которых встречала на улице.

имела странную привычку носить с собой кусок хлеба, куда бы она ни шла. Она кормила им птиц в парке или давала нищим, которых встречала на улице. Писатель Эрнест Хемингуэй имел привычку писать стоя. Он считал, что такая практика помогает ему яснее мыслить и эффективнее писать, и даже имел для этого специальный письменный стол.

имел привычку писать стоя. Он считал, что такая практика помогает ему яснее мыслить и эффективнее писать, и даже имел для этого специальный письменный стол. Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик и основатель психоанализа, имел привычку выкуривать до 20 сигар в день. Он считал, что курение помогает ему мыслить яснее, и даже прописывал сигары некоторым своим пациентам как форму терапии.

австрийский психоаналитик и основатель психоанализа, имел привычку выкуривать до 20 сигар в день. Он считал, что курение помогает ему мыслить яснее, и даже прописывал сигары некоторым своим пациентам как форму терапии. Чарльз Диккенс, известный писатель, имел привычку переставлять мебель в своем доме каждый раз, когда заканчивал новую книгу. Он считал, что это помогает ему очистить разум и начинать с чистого листа каждый новый проект.

известный писатель, имел привычку переставлять мебель в своем доме каждый раз, когда заканчивал новую книгу. Он считал, что это помогает ему очистить разум и начинать с чистого листа каждый новый проект. Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, имел странную привычку обливать голову холодной водой перед тем, как начать писать. Он считал, что эта практика помогает стимулировать мозг и повышает концентрацию внимания.

немецкий композитор, имел странную привычку обливать голову холодной водой перед тем, как начать писать. Он считал, что эта практика помогает стимулировать мозг и повышает концентрацию внимания. Никола Тесла, изобретатель и электротехник, имел привычку считать шаги и выполнять различные расчеты во время ходьбы. Он считал, что такая практика помогает держать ум острым и сосредоточенным.

Но и об их неординарных привычках также интересно знать! / Коллаж 24 Канала