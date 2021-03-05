Яскраві коктейлі для святкування початку весни: спробуй себе в ролі барMENa

Цього разу на нас очікує аж 3 вихідні дні, тож ти можеш не просто розслабитися, а й сповна відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів легкими алкогольними коктейлями. У рубриці барMEN до твоєї уваги яскраві мікси, які складаються усього з двох інгредієнтів!

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. Цього разу у тебе буде така можливість, адже попереду затяжні вихідні. Гарно провести час і розслабитися тобі допоможуть легкі алкогольні коктейлі, приготовлені на основі смакової горілки Nemiroff The Inked Collection.

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Особливість цих коктейлів полягає у тому, що вони складаються лише з двох інгредієнтів. Тож ти зможеш запросто міксувати яскраві смаки, щоб гарно провести час. Якщо й святкувати початок весни, то робити це варто з максимальною легкістю.

Мікс з Nemiroff Bold Orange

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange – 50 мілілітрів

– 50 мілілітрів Coca-Cola – 100 мілілітрів

Приготування: залий в охолоджену склянку смакову горілку Nemiroff Bold Orange, а також додай до неї Coca-Cola. Подавай мікс з кубиками льоду.



Легкий мікс готується на основі смакової горілки Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff

Мікс з Nemiroff Wild Cranberry

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів

– 50 мілілітрів Coca-Cola Energy – 100 мілілітрів

Приготування: залий в охолоджену склянку смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, а також додай до неї Coca-Cola Energy. Подавай мікс з кубиками льоду.



Легкий мікс готується на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff

Мікс з Nemiroff Burning Pear

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 50 мілілітрів

– 50 мілілітрів Schweppes Gentle Ginger – 100 мілілітрів

Приготування: залий в охолоджену склянку смакову горілку Nemiroff Burning Pear, а також додай до неї Schweppes Gentle Ginger. Подавай мікс з кубиками льоду.



Легкий мікс готується на основі смакової горілки Nemiroff Burning Pear / Фото Nemiroff

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Насолоджуйся міксами у хорошій компанії, щоб круто відсвяткувати початок весни, розслабитися та гарно провести час!