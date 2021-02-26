Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Hot Plum & Orange: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю Hot Plum & Orange.
Джерело:24 канал
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Hot Plum & Orange – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Bold Orange.
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Зима впевнено доходить до логічного завершення, тож ми пропонуємо провести її, насолоджуючись гарячим алкогольним коктейлем Hot Plum & Orange. Рецептом напою з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Приготування алкогольного коктейлю Hot Plum & Orange
Процес приготування гарячого коктейлю Hot Plum & Orange / Фото nemiroff_ambassador_poland
Інгредієнти:
- Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів
- Сік лимона – 15 мілілітрів
- Кленовий сироп – 5 мілілітрів
- Сливове варення – 1 ложка
- Гаряча вода – 100 мілілітрів
- Чорнослив для подачі
Приготування Hot Plum & Orange:
- Налий у склянку смакову горілку Bold Orange.
- Додай до неї сік лимона.
- Додай ложку сливового варення.
- Залий гарячу воду та перемішай, щоб розчинилося варення.
- Подавай коктейль з чорносливом.
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Насолоджуйся Hot Plum & Orange у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
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