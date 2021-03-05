Яркие коктейли для празднования начала весны: попробуй себя в роли барMENa
На этот раз нас ждет аж 3 выходные дни, поэтому ты можешь не просто расслабиться, но и вполне отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей легкими алкогольными коктейлями. В рубрике барMEN к твоему вниманию яркие миксы, состоящие всего из двух ингредиентов!
Источник:24 канал
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. На этот раз у тебя будет такая возможность, ведь впереди затяжные выходные. Хорошо провести время и расслабиться тебе помогут легкие алкогольные коктейли, приготовленные на основе вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection.
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Особенность этих коктейлей заключается в том, что они состоят только из двух ингредиентов. Поэтому ты сможешь запросто миксовать яркие вкусы, чтобы хорошо провести время. Если и праздновать начало весны, то делать это следует с максимальной легкостью.
Микс с Nemiroff Bold Orange
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange – 50 миллилитров
- Coca-Cola – 100 миллилитров
Приготовление: залей в охлажденный стакан вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, а также добавь к ней Coca-Cola. Подавай микс с кубиками льда.
Легкий микс готовится на основе вкусовой водки Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff
Микс с Nemiroff Wild Cranberry
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 миллилитров
- Coca-Cola Energy – 100 миллилитров
Приготовление: залей в охлажденный стакан вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, а также добавь к ней Coca-Cola Energy. Подавай микс с кубиками льда.
Легкий микс готовится на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff
Микс с Nemiroff Burning Pear
Ингредиенты:
- Nemiroff Burning Pear – 50 миллилитров
- Schweppes Gentle Ginger – 100 миллилитров
Приготовление: залей в охлажденный стакан вкусовую водку Nemiroff Burning Pear, а также добавь к ней Schweppes Gentle Ginger. Подавай микс с кубиками льда.
Легкий микс готовится на основе вкусовой водки Nemiroff Burning Pear / Фото Nemiroff
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Наслаждайся миксами в хорошей компании, чтобы круто отпраздновать начало весны, расслабиться и хорошо провести время!
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