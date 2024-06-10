Експертка протестувала понад 250 автомобілів: ось 3 найкращі та 3 найгірші
10 червня 2024, 12:01Читать новость на русском
Джерело:Yahoo!Finance
Є значна кількість моделей та опцій на ринку, тож вибрати правильний автомобіль завжди непросто. Неправильний вибір може виснажити твої фінанси витратами на ремонт та неможливістю відшкодувати бодай щось після продажу.
А от вдало придбаний автомобіль може служити роками – завдяки доступному технічному обслуговуванню, значній економії пального та добрій ціні для перепродажу.
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Мелані Муссон, експертка з автоіндустрії та страхування, розповіла які моделі автомобілів є найкращими, а які найгіршими. А базується її думка на особистому тестуванні понад 250 машин.
Найкращі автомобілі
- Honda Civic. Це компактний седан з чудовою паливною ефективністю. Попри невеликий розмір, там добре продуманий інтер'єр, що дає достатньо місця для пасажирів і вантажу. Висока вартість перепродажу та низькі витрати на обслуговування роблять його розумним вибором для тих, хто шукає надійний та економічний автомобіль.
- Honda Odyssey. Якщо ти шукаєш мінівен, це чудовий вибір. Кавернозний салон забезпечує комфортне розміщення до 8 пасажирів, а потужний двигун V6 забезпечує плавну роботу. Машина прослужить понад 200 000 миль за умови регулярного технічного обслуговування. Це один із найнадійніших автомобілів, та доволі безпечний.
- Subaru Outback. Це міцний середньорозмірний позашляховик з повним приводом. Інтер'єр чудовий, дизайн зручний. Місткий салон дозволяє перевозити багато вантажу. Subaru відомі своєю довговічністю за умови належного обслуговування, тож це авто прослужить набагато довше, ніж 200 000 миль. Це робочі конячки, які забезпечать надійну службу протягом багатьох років.
Найгірші автомобілі
- Ram 2500/3500 Diesel. Якщо ти шукаєш вантажівку, варто двічі подумати щодо дизельного двигуна RAM 2500 або 3500. Вони вимагають дорогого обслуговування та ремонту. Запчастини до них сміховинно дорогі, вибір ремонтних майстерень обмежений. А деталі виходять з ладу й доведеться часто їх ремонтувати. Плюс – низька паливна економічність.
- Land Rover Range Rover. Одна з найгірших варіантів покупок, на думку Муссон. Хоча вони, безперечно, стильні, але кошмарні в обслуговуванні. Початкова ціна висока, та це один із найменш надійних транспортних засобів, і вони розчаровують, коли деталі починають ламатися. Для більшості покупців ці розкішні позашляховики просто не варті витрат.
- Ford Focus. Тривалий час був популярним вибором серед покупців з обмеженим бюджетом. Нещодавно Ford припинив виробництво Focus, але Муссон не радить брати вживаний автомобіль. Бо ця модель постійно не виправдовує себе, одна з головних проблем – низька надійність. Плюс він має багато прикрих проблем, таких як електроніка вікон і гучна їзда.