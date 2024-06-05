Автосалони часто розглядаються як безпечні місця для покупців, які знають, як ставити правильні запитання і шукати потрібні характеристики. Але є причини, чому навіть експерти не радять звертатися до салонів по вживані моделі.

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Пол Нолл, маркетинговий директор American Muscle, та Марк Бенеке, співвласник Westland Auto Sales, розповіли про обставини, за яких не слід звертатися до дилера, і куди можна звернутися замість цього.

Жорсткий продаж

Переступивши поріг будь-якого автосалону, ти одразу привернеш до себе увагу персоналу – багато уваги. Іноді занадто багато. Легко відчути себе пригніченим вибором і опинитися в ситуації, коли доводиться довіряти командам продавців. А вони ж можуть бути зацікавлені в тому, щоб натиснути на ті варіанти, які принесуть їм прибуток, а не у твоїх інтересах.

Якщо ти розглядаєш можливість купівлі вживаного автомобіля, можливо, варто оминути дилерський центр, щоб уникнути вищих цін, тактики продажу під тиском і обмеженого вибору,

– каже Нолл.

Плюс дилери часто нав'язують непотрібні додаткові послуги та гарантії, а історія автомобіля може бути не завжди зрозумілою.

Вища ціна

Автосалони, як і будь-який бізнес, існують для того, щоб заробляти гроші. Вони не лише хочуть продати автомобіль, але й інвестують у додаткові послуги та гарантії, які тобі можуть бути непотрібні.

Найбільша причина уникати дилерських центрів в тому, що вони цінують ціну більше, ніж будь-що інше,

– каже Бенеке.

Дилерські центри мають витрати й потребують прибутків, щоб продовжувати свою діяльність. А це означає вищу ціну для покупців.

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Мало варіантів

Однією з найбільших переваг купівлі вживаного автомобіля в автосалоні є те, що вони працюють за правилами та виконують більшу частину процесу за тебе. Однак якщо ти готовий особисто докласти зусиль, щоб знайти свою нову пару коліс – то зможеш знайти дешевші чи кращі варіанти в інших місцях.

Але розраховуй, що при цьому ти витратиш час і гроші на отримання звітів про історію, тест-драйв, оплату послуг механіка, який ретельно огляне автомобіль і надасть повний звіт, а також на інші додаткові витрати.

Куди можна звернутися у пошуку вживаного авто замість салонів: