Эксперт протестировала более 250 автомобилей: вот 3 лучших и 3 худших

Есть значительное количество моделей и опций на рынке, поэтому выбрать правильный автомобиль всегда непросто. Неправильный выбор может истощить твои финансы расходами на ремонт и невозможностью возместить хоть что-то после продажи.

А вот удачно приобретенный автомобиль может служить годами – благодаря доступному техническому обслуживанию, значительной экономии топлива и хорошей цене для перепродажи.

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Мелани Муссон, эксперт по автоиндустрии и страхованию, рассказала какие модели автомобилей являются лучшими, а какие худшими. А базируется ее мнение на личном тестировании более 250 машин.

Лучшие автомобили

Honda Civic. Это компактный седан с отличной топливной эффективностью. Несмотря на небольшой размер, там хорошо продуманный интерьер, что дает достаточно места для пассажиров и груза. Высокая стоимость перепродажи и низкие затраты на обслуживание делают его разумным выбором для тех, кто ищет надежный и экономичный автомобиль.

Это компактный седан с отличной топливной эффективностью. Несмотря на небольшой размер, там хорошо продуманный интерьер, что дает достаточно места для пассажиров и груза. Высокая стоимость перепродажи и низкие затраты на обслуживание делают его разумным выбором для тех, кто ищет надежный и экономичный автомобиль. Honda Odyssey. Если ты ищешь минивэн, это отличный выбор. Кавернозный салон обеспечивает комфортное размещение до 8 пассажиров, а мощный двигатель V6 обеспечивает плавную работу. Машина прослужит более 200 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Это один из самых надежных автомобилей, и довольно безопасный.

Если ты ищешь минивэн, это отличный выбор. Кавернозный салон обеспечивает комфортное размещение до 8 пассажиров, а мощный двигатель V6 обеспечивает плавную работу. Машина прослужит более 200 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Это один из самых надежных автомобилей, и довольно безопасный. Subaru Outback. Это прочный среднеразмерный внедорожник с полным приводом. Интерьер замечательный, дизайн удобный. Вместительный салон позволяет перевозить много груза. Subaru известны своей долговечностью при условии надлежащего обслуживания, поэтому это авто прослужит гораздо дольше, чем 200 000 миль. Это рабочие лошадки, которые обеспечат надежную службу в течение многих лет.

Автомобиль – не игрушка, к выбору и покупке следует подходить ответственно / Фото freepik

Худшие автомобили