Дехто з авторів створює еротичний контент, який може бути навіть інтерактивним. А підписник може їм писати повідомлення, надсилати запити чи спілкуватися у відеочаті.

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У деяких випадках спілкування на OnlyFans функціонує майже як інтерактивне порно. Ось саме тут стають актуальними розмови про зраду. І от цікаво, що з цього приводу кажуть самі творці контенту?

Три порнозірки з OnlyFans висловилися про зраду

Шарна Бекман заробляє на життя створенням відвертого контенту на OnlyFans. Але вона каже, що вважатиме зрадою, якщо її хлопець підпишеться там на чийсь акаунт.

Я думаю, підписка на акаунт OnlyFans є зрадою. Ви ж формуєте відносини з цими творцями контенту, які, з вашого боку, ви вважаєте справжніми,

– сказала вона.

На її думку, якщо хтось купує відверті відео в іншої людини, це вже брудна справа щодо партнера у парі. А якщо партнер не знає про це, то це на 100% зрада.

Шарна Бекман, Міа Бейлі та Рубі Дрю поділилися своїми міркуваннями про зраду / Колаж світлин з інстаграмів

Сама Бекман не хотіла б, щоб її хлопець робив таке, тому що це занадто особистий досвід.

Навіщо моєму хлопцеві підписуватись на акаунт іншого автора, коли він може отримати цей досвід зі мною в реальному житті?

– дивується вона.

Так само творчиня фільмів для дорослих Міа Бейлі сказала, що вважає зрадою, якщо партнер не знає, що ви переглядаєте контент на OnlyFans. Бейлі наголошує, що перегляд на OnlyFans відрізняється від порно, тому що це "не просто наочний посібник – це особистий досвід".

Ви ж не взаємодієте з творцями порно відео,

– зауважує вона.

Бейлі не хотіла б, щоб її хлопець використовував такі відео, і вона вважала б це зрадою в їхніх стосунках. З іншого боку, вона не засуджує те, як інші люди трактують такі ситуації чи будують свої стосунки.

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Рубі Дрю, яка також створює контент для дорослих, вважає, що її хлопець не повинен підписуватися на акаунти інших жінок. Хіба може зробити виняток, якщо вони будуть дивитися контент разом. В іншому випадку – рішуче "ні".

Чесно кажучи, я не проти, щоб мій партнер дивився порно, але мені було б некомфортно, якби він підписався на OnlyFans іншої дівчини,

– сказала вона.

Дрю вважає, що OnlyFans – набагато більш персоналізована версія порно. Їй було б незручно, якби хлопець платив гроші за те, щоб дивитися на певну дівчину.