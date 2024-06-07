Ось три речі, які жінки дійсно хочуть, щоб ти робив на побаченні — і це не важко

Додаток для знайомств Tinder опитав 8000 гетеросексуальних чоловіків і жінок віком від 18 до 34 років у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. І практично всі – 91% чоловіків і 94% жінок – погодилися, що останніми роками ходити на побачення стало складніше.

Причиною цьому переважно називають те, що замість раніше популярної культури випадкових зв'язків і одноразових знайомств люди почали шукати серйозні стосунки. За даними опитування, мовиться про 53% чоловіків і 68% жінок. Рівноправне партнерство при цьому хочуть знайти 78% чоловіків і 84% жінок.

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Три головні вимоги жінок до побачення з потенційним партнером

Але як їм цього досягти? У дослідженні жінки поділилися тим, що саме вони шукають, коли зустрічаються з потенційним партнером. Tinder опублікував 3 головні жіночі вимоги до побачення

"Переконайтеся, що ваш партнер благополучно повернувся додому ". 59% жінок вважають такий рівень турботи лицарським (проти 38% чоловіків).

". 59% жінок вважають такий рівень турботи лицарським (проти 38% чоловіків). " Відкладіть телефон під час побачення тет-а-тет". 55% жінок вважають за краще ходити на побачення без екрана (порівняно з 34% чоловіків)

під час побачення тет-а-тет". 55% жінок вважають за краще ходити на побачення без екрана (порівняно з 34% чоловіків) "Робіть щирі компліменти". 50% жінок підтримують щирі компліменти (проти 35% чоловіків).

Наміри й дії на противагу удаваній джентльменській поведінці, здається, перемагають. Сучасні учасники побачень хочуть копати глибше, говорити про важливі питання, обговорювати довгострокові цілі та налагоджувати зв'язки у значущий спосіб,

– зазначено у звіті Tinder.

Що цікаво, самотні користувачі додатка для знайомств також скаржаться на вигорання і втому від додатків для знайомств. Але справа не в додатках, кажуть розробники, а в тому, як люди ними користуються.

На що звернути увагу для побачення – поради від самих учасників побачень / Фото freepik

Експерт Пол Брансон радить тим, хто шукає кохання, почати з поваги та спілкування – байдуже, чи онлайн, чи офлайн. Ось 5 порад для справжніх, шанобливих і чесних знайомств: