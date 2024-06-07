Вот три вещи, которые женщины действительно хотят, чтобы ты делал на свидании – и это не трудно
Источник:New York Post
Приложение для знакомств Tinder опросило 8000 гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет в США, Великобритании, Австралии и Канаде. И практически все – 91% мужчин и 94% женщин – согласились, что в последние годы ходить на свидания стало сложнее.
Причиной этому преимущественно называют то, что вместо ранее популярной культуры случайных связей и одноразовых знакомств люди начали искать серьезные отношения. По данным опроса, речь идет о 53% мужчин и 68% женщин. Равноправное партнерство при этом хотят обрести 78% мужчин и 84% женщин.
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Три главных требования женщин к свиданию с потенциальным партнером
Но как им этого достичь? В исследовании женщины поделились тем, что именно они ищут, когда встречаются с потенциальным партнером. Tinder опубликовал 3 главные женские требования к свиданию
- "Убедитесь, что ваш партнер благополучно вернулся домой". 59% женщин считают такой уровень заботы рыцарским (против 38% мужчин).
- "Отложите телефон во время свидания тет-а-тет". 55% женщин предпочитают ходить на свидания без экрана (по сравнению с 34% мужчин)
- "Делайте искренние комплименты". 50% женщин поддерживают искренние комплименты (против 35% мужчин).
Намерения и действия в противовес притворному джентльменскому поведению, кажется, побеждают. Современные участники свиданий хотят копать глубже, говорить о важных вопросах, обсуждать долгосрочные цели и налаживать связи значимым способом,
– указано в отчете Tinder.
Что интересно, одинокие пользователи приложения для знакомств также жалуются на выгорание и усталость от приложений для знакомств. Но дело не в приложениях, говорят разработчики, а в том, как люди ими пользуются.
Эксперт Пол Брансон советует тем, кто ищет любовь, начать с уважения и общения – безразлично, онлайн или офлайн. Вот 5 советов для настоящих, уважительных и честных знакомств:
- Уважение – это про все вокруг: с момента установления связи с человеком следует наблюдать, как он взаимодействует и относится к другим.
- Приведите себя: с самого начала надо быть настоящим. Начиная с подтвержденных фотографиями профилей на сайтах знакомств и заканчивая своими странностями.
- Два уха, один рот: развивай связь в общении и активном слушании. И следи за тем, насколько внимательно слушает твой партнер и посвящает ли тебе время.
- Кто они на самом деле: можно многое сказать о человеке по тому, какие карты он выкладывает на стол и наоборот. Может ли человек четко сформулировать, на каком этапе своей жизни находится? И, самое главное, совпадает ли это с тем, чего хочешь ты?
- Интуиция никогда не врет: на самом деле знакомства сводятся к одному – твоему чутью. Если ничего не происходит, то ничего не происходит. Двигайся дальше и продолжай наслаждаться знакомствами.