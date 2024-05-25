Психологія стверджує, що ритуали корисні в багатьох сферах життя. Вони можуть допомогти спростити рутину, впорядкувати роботу, знайти час для розвитку хобі та інтересів або навіть відчути себе менш перевантаженим усім тим, що ми робимо протягом дня, і вони також можуть допомогти стосункам працювати краще.

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У застосуванні до ваших стосунків ритуали можуть зробити час, який партнери проводять разом, якісним і допомогти зв'язку, який вони вже мають, рости та залишатися міцним протягом багатьох років. А також допомогти їм знайти ті моменти і простір, щоб приділити увагу один одному, і допомогти гарантувати, що не кожна взаємодія є стресовою або пов'язаною з проблемами, які їм доводиться долати.

На думку фахівців сайту Marriage.com, "створення вечірніх ритуалів може допомогти зміцнити близькість і зв'язок між парою".

Роздуми про прожитий день

Перед закінченням дня, коли робочий день, справи та решта чинників вже позаду, варто знайти хвилинку, щоб поміркувати над тим, як пройшов день, визнати, за що ви були вдячні, що вам сподобалося, або навіть поділитися планами на наступний день.

Це має бути простір для спілкування та слухання один одного, що є двома важливими навичками для того, щоб партнери могли краще пізнати один одного, зрозуміти один одного і щоб стосунки не дійшли до точки, коли з'являється дистанція і все погіршується. Крім того, практика вдячності допомагає вам мати більш позитивне мислення і цінувати те, що вам дійсно подобається у ваших стосунках.



Діліться роздумами про ваш прожитий день / Фото freepik

Рутина перед сном

Важливо намагатися лягати спати в один і той же час з партнером, оскільки це допомагає мати більш синхронізований розпорядок дня. Поведінковий вчений Мішель Друен, доктор філософії, написала в журналі Psychology Today, що "нове дослідження показало, що пари, у яких немає зв'язку між часом відходу до сну, повідомляють про нижчу задоволеність своїми стосунками і сексуальним життям". Крім того, коли пари лягають спати в один і той же час, це свідчить про те, що вони хочуть захистити час, проведений разом.

І ви можете встановити порядок відходу до сну, коли ви можете провести час разом, готуючись до повноцінного сну. Наприклад, ви можете почати з догляду за шкірою, облаштувати кімнату, в якій будете спати, або закінчити спільним читанням перед тим, як вимкнути все це.

Час для прояву вдячності та любові

Виявляти прихильність і вдячність іншій людині також дуже важливо, це те, що змушує її відчувати, що її цінують і визнають. А ще це допомагає кожному відчувати себе щасливішим і задоволеним у стосунках.

Тому вечірній ритуал може полягати в тому, щоб говорити одне одному слова підтримки, компліменти, визнавати те, що тобі подобається у твоїй партнерці, проводити час в обіймах і з предметами, які допомагають вам бути близькими, як фізично, так і емоційно.



Прояви своїй другій половинці вдячність / Фото freepik

Вимкніть пристрої та екрани

Професійний консультант і тренер з питань стосунків Крістіана Ньоку розповіла Marriage.com, що "вимкнення телефонів та інших пристроїв перед сном – це один з ритуалів перед сном, якого повинні дотримуватися пари, щоб налагодити зв'язок на глибшому рівні".

Пристрої не тільки можуть негативно впливати на якість і час сну, вони також можуть відволікати увагу, заважаючи парам максимально використовувати час, проведений разом, і навіть впливати на сексуальне життя та інтимність.

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Скористайтеся цими порадами. Нехай ваші вечірні ритуали допоможуть зміцнити зв'язок між вами, що робитиме вас обох щасливішими.