31 день по 5 кілометрів: блогер розповів, як щоденний біг міняє твої життя та тіло

Ендрю Ллойд, як і багато людей під час пандемії, виявив, що йому надзвичайно складно концентрувати увагу, працюючи з дому. Тож він вирішив, що слід додати певної фізичної активності, яка дозволить тримати у тонусі не лише тіло, а й розум.

Найпростіший і найдоступніший вид тренувань, коли геть усе закрите, – біг. Тому Ендрю Ллойд вирішив спробувати щодня бігати по 5 кілометрів. На своєму ролику він розповів, як це вплинуло на нього.

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"Я почуваюся менш творчим і продуктивним. Ніби дивний туман огорнув мій мозок. Я думаю, це через відсутність активності", – зауважив він на початку ролику.

У спробі підвищити свою енергію та концентрацію, він поставив перед собою завдання бігати по 5 кілометрів кожен день. Раніше у 2020 році він почав бігати, але зупинився через біль у коліні.

"Я не намагаюся схуднути, покращити кардіо або щось у тому дусі. Це швидше розумовий виклик", – додає він.

Через тиждень після початку випробування Ллойд уже бачить різницю.

"У мене близько 12 різних видів болю у ногах. Що ще важливіше, я просто відчуваю, що у мене значно краща концентрація, значно краща ясність думок. Той туман, який мене переслідував, починає розсіюватися. Мені легше зосередитися, легше думати. Я почуваюся більш творчим, і просто мотивованим у цьому", – зауважив Ллойд.

Він думає, що певною мірою це пов'язано з фізичною активністю, а також вітаміном D. Бігає ж він, звичайно ж, на вулиці.

"Якщо у тебе є щоденна ціль, яке ти виконуєш, і потім, досягнувши її, ти відчуваєш приплив мотивації. Ці невеликі досягнення сумуються та змушують тебе хотіти досягнути більшого", – додав він.

З кожним днем Ллойд прогресує, а його продуктивність під час кожного забігу покращується. Він також починає помічати певні фізичні зміни, з видимим ростом м'язів у литках.

"Це не було метою експерименту, але було приємно відчути себе сильнішим у ногах", – зізнався він.

Дивися, як Ендрю Ллойд розповідає про біг протягом 31 дня:

В останній день він змушує себе піти далі та спробувати пробігти 10 кілометрів. Він накопичив достатню витривалість за попередні 30 днів, тож зміг подолати цілих 15 кілометрів шляху.

Я відчув, що повернувся до норми. Мій мозок якийсь час відчував себе застояним. Щоденний біг дійсно допоміг позбутися цього. Це не було чимось автоматичним або миттєвим. Потрібно було вставати та бігти щодня. І відразу після пробіжки я відчував мотивацію. Це дійсно допомогло,

– резюмував Ллойд.

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Тож ти теж можеш спробувати щодня бігати, якщо відчуваєш, що твоя продуктивність та мотивація на роботі скоро дорівнюватимуть нулю. Це дозволить не лише краще почуватися, а й підтримувати своє тіло у формі.