Кожна година роботи – 60 секунд у планці: як це вплине на твою фізичну форму
Якщо ти працюєш з дому, то можеш спокійно виконувати планку під час робочого дня. Достатньо приділяти усього 60 секунд на кожну годину роботи, щоб отримати результати, які тебе відверто потішать.
Джерело:Men's Health
Робота вдома може стати причиною малорухливого способу життя. І в цьому немає нічого дивного, адже для початку робочого дня тобі іноді не потрібно навіть з ліжка вставати. Але є одна хитрість, яка дозволить не лише підтримувати своє тіло у формі, а й додавати до життя фізичну активність, яка надзвичайно необхідна.
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1. Чому потрібно щогодини робити планку?
Ти, мабуть, зауважив, що під час роботи можеш по кілька годин не вставати з-за столу. А єдині кінцівки, якими ти активно рухаєш, – руки. Так ти далеко не зайдеш.
- Що стосується планки, то за 8-годинний робочий день ти можеш приділити цій вправі щонайменше 8 хвилин.
Звичайно ж, у тебе не відразу ж буде можливість приділяти цій вправі стільки часу, скільки хочеться. І це нормально. Головне – зробити її звичною частиною своєї буденної рутини. І вже скоро ти побачиш, що не лише знаходиш час, а й сили для виконання планки.
Планка – вправа, яку можна виконувати під час робочого дня / Фото Adidas
2. Фізичні перерви розслабляють
Здавалося б, про яке розслаблення може бути мова? Насправді ж, фізична активність дозволяє тобі перемкнути свою увагу. А це, своєю чергою, дає можливість уникнути небажаних стресів і переживань.
А ще помірна фізична активність дозволяє краще зосередитися на тому, чим ти займаєшся. Тож можеш постояти у планці, наприклад, перед нарадою або роботою над складним проєктом. Не виключено, що у тебе з'являться геніальні ідеї, які стануть у пригоді.
3. Додай різноманітності
Варто пам'ятати про те, що планки, як і інші фізичні активності, не мають бути нудними. Ти можеш виконувати різні варіанти планки, які не лише працюватимуть на твоє тіло, а й дозволять почуватися значно краще.
Планка має бути різноманітною, щоб досягати результатів / Фото fitnessconnect
4. Ти можеш оцінити свою фізичну форму
З кожним днем ти зауважиш, що почуваєшся значно краще, а також можеш більше часу приділити планці. Тож завдяки цій щоденній рутині у тебе випаде нагода не лише оцінити свою фізичну форму, а й непогано прокачати її. Ясна річ, що у тебе не з'являться відразу ж шість сталевих кубиків, але бажаний рельєф однозначно почне вимальовуватися.
5. Ти будеш продуктивнішим у залі
Достатньо щодня підтримувати невелику фізичну активність, щоб відмінно справлятися з завданнями у тренажерному залі. Твоє тіло завжди буде у тонусі, а м'язи – готові до нових викликів, які ти їм кидатимеш. Тож усього кілька хвилин планки на день не лише дозволять уникнути малорухомого способу життя, а й позитивно вплинуть на результати під час повноцінних тренувань.
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Спробуй зробити виконання планки частиною свого робочого графіку. Ця проста, але надзвичайно недооцінена вправа, не лише позитивно вплине на твою фізичну форму, а й позбавить тебе стресів та інших наслідків сучасного ритму життя.
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