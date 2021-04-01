Якщо ти працюєш з дому, то можеш спокійно виконувати планку під час робочого дня. Достатньо приділяти усього 60 секунд на кожну годину роботи, щоб отримати результати, які тебе відверто потішать.

Робота вдома може стати причиною малорухливого способу життя. І в цьому немає нічого дивного, адже для початку робочого дня тобі іноді не потрібно навіть з ліжка вставати. Але є одна хитрість, яка дозволить не лише підтримувати своє тіло у формі, а й додавати до життя фізичну активність, яка надзвичайно необхідна.

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1. Чому потрібно щогодини робити планку?

Ти, мабуть, зауважив, що під час роботи можеш по кілька годин не вставати з-за столу. А єдині кінцівки, якими ти активно рухаєш, – руки. Так ти далеко не зайдеш.

Що стосується планки, то за 8-годинний робочий день ти можеш приділити цій вправі щонайменше 8 хвилин.

Звичайно ж, у тебе не відразу ж буде можливість приділяти цій вправі стільки часу, скільки хочеться. І це нормально. Головне – зробити її звичною частиною своєї буденної рутини. І вже скоро ти побачиш, що не лише знаходиш час, а й сили для виконання планки.



Планка – вправа, яку можна виконувати під час робочого дня / Фото Adidas

2. Фізичні перерви розслабляють

Здавалося б, про яке розслаблення може бути мова? Насправді ж, фізична активність дозволяє тобі перемкнути свою увагу. А це, своєю чергою, дає можливість уникнути небажаних стресів і переживань.

А ще помірна фізична активність дозволяє краще зосередитися на тому, чим ти займаєшся. Тож можеш постояти у планці, наприклад, перед нарадою або роботою над складним проєктом. Не виключено, що у тебе з'являться геніальні ідеї, які стануть у пригоді.

3. Додай різноманітності

Варто пам'ятати про те, що планки, як і інші фізичні активності, не мають бути нудними. Ти можеш виконувати різні варіанти планки, які не лише працюватимуть на твоє тіло, а й дозволять почуватися значно краще.



Планка має бути різноманітною, щоб досягати результатів / Фото fitnessconnect

4. Ти можеш оцінити свою фізичну форму

З кожним днем ти зауважиш, що почуваєшся значно краще, а також можеш більше часу приділити планці. Тож завдяки цій щоденній рутині у тебе випаде нагода не лише оцінити свою фізичну форму, а й непогано прокачати її. Ясна річ, що у тебе не з'являться відразу ж шість сталевих кубиків, але бажаний рельєф однозначно почне вимальовуватися.

5. Ти будеш продуктивнішим у залі

Достатньо щодня підтримувати невелику фізичну активність, щоб відмінно справлятися з завданнями у тренажерному залі. Твоє тіло завжди буде у тонусі, а м'язи – готові до нових викликів, які ти їм кидатимеш. Тож усього кілька хвилин планки на день не лише дозволять уникнути малорухомого способу життя, а й позитивно вплинуть на результати під час повноцінних тренувань.

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Спробуй зробити виконання планки частиною свого робочого графіку. Ця проста, але надзвичайно недооцінена вправа, не лише позитивно вплине на твою фізичну форму, а й позбавить тебе стресів та інших наслідків сучасного ритму життя.