4 класичні чоловічі стрижки, які підходять кожному

Зовсім не обов'язково годинами гортати модні журнали, щоб вибрати ідеальну стрижку. Ми пропонуємо тобі не ускладнювати собі життя, обравши з-поміж цих чотирьох класичних чоловічих стрижок. Їхня особливість полягає в тому, що вони підходять кожному. Та й не надто вибагливі для догляду.

До твоєї уваги 4 непідвладні часу чоловічі стрижки. Вони не лише підходять кожному представнику сильної половини людства, а й можуть неабияк підкреслити твій стиль. Тож гайда записуватися до свого барбера!

Це цікаво 5 стрижок зірок, які варто обрати чоловікові у 2021 році

1. Проділ на бік

Цю стрижку, мабуть, носив ще твій дід у молодості. Але в цьому немає нічого поганого. Ти ж пам'ятаєш, що мода циклічна. Тож не дивуйся, що у наше життя плавно та впевнено повертаються стрижки, яким не один десяток років. Ця стрижка рекомендована чоловікам, які працюють у формальному робочому середовищі. За її допомогою можна додати професійний штрих до серйозності своєї роботи. Крім костюма, зачіска додасть акуратний, доглянутий вигляд.

Тип обличчя. Проділ на бік ідеально виглядатиме на чоловіках з округлим обличчям і високим чолом.

Порада експерта: попроси перукаря збоку забрати більше волосся, а зверху залишити його довшим, щоб зберегти об'єм.



Проділ на бік підійде для чоловіків з округлим обличчям і високим чолом

2. Туппе

Ця зачіска з атмосферою 50-х років також є частиною класичних і бездоганних стрижок, на які чоловік може зробити ставку. Для неї характерне те, що вона має чималий об'єм зверху. Боки ж залишаються коротко постриженими. Стрижка рекомендується для тих чоловіків, які мають густе волосся. До слова, жінкам ця стрижка подобається надзвичайно сильно.

Тип обличчя. Ця стрижка личитиме чоловікам з широкою щелепою, адже об'єм зверху допоможе нейтралізувати та вирівняти пропорції обличчя.



Туппе – популярна чоловіча стрижка з 50-х років

Варте уваги 5 ефектних зачісок для тих, хто почав лисіти: опис та фото

3. Андеркат

Перевага цієї стрижки полягає в тому, що вона підходить для будь-якого типу волосся. Незалежно від того, пряме воно чи хвилясте, ми переконуємо тебе, що ти виглядатимеш ідеально. Для андеркату потрібно прибрати волосся з боків і заду, а зверху залишити довжину. Мета полягає в тому, щоб створити контраст між довжиною волосся. Але варто бути обережним, якщо у тебе на роботі жорсткий дрес-код. Ця стрижка може не підійти.

Тип обличчя. Ця стрижка найкраще підходить власникам квадратного типу обличчя. З її допомогою вдасться "зламати" жорсткість обличчя.



Стрижка андеркат неформальна, тож офісним клеркам вона може не підійти

4. Творчий безлад

Цю стрижку ми вважаємо найменш формальною з-поміж чотирьох запропонованих. Її можна назвати "безладною". А характеризується вона тим, що у тебе однакова довжина як з боків, так і зверху. Секрет криється у тому, що перукар зістригає волосся шарами, щоб створити ефект розпатланого об'єму. Виділяється ця стрижка також вираженою гривкою.

Тип обличчя. Під цю стрижку підходить прямокутне обличчя. За допомогою неї можна додати певного об'єму та фактурності.



Ця стрижка дозволить додати фактурності твоєму обличчю

Читай також Як та чим голилися чоловіки у стародавньому світі

Якщо ти визначився зі стрижкою – не полінуйся записатися до свого барбера. Гайда змінювати свій образ. Весна ж на носі!