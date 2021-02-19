4 класичні чоловічі стрижки, які підходять кожному

Джерело:GQ
Зовсім не обов'язково годинами гортати модні журнали, щоб вибрати ідеальну стрижку. Ми пропонуємо тобі не ускладнювати собі життя, обравши з-поміж цих чотирьох класичних чоловічих стрижок. Їхня особливість полягає в тому, що вони підходять кожному. Та й не надто вибагливі для догляду.
До твоєї уваги 4 непідвладні часу чоловічі стрижки. Вони не лише підходять кожному представнику сильної половини людства, а й можуть неабияк підкреслити твій стиль. Тож гайда записуватися до свого барбера!
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Цю стрижку, мабуть, носив ще твій дід у молодості. Але в цьому немає нічого поганого. Ти ж пам'ятаєш, що мода циклічна. Тож не дивуйся, що у наше життя плавно та впевнено повертаються стрижки, яким не один десяток років. Ця стрижка рекомендована чоловікам, які працюють у формальному робочому середовищі. За її допомогою можна додати професійний штрих до серйозності своєї роботи. Крім костюма, зачіска додасть акуратний, доглянутий вигляд.
Порада експерта: попроси перукаря збоку забрати більше волосся, а зверху залишити його довшим, щоб зберегти об'єм.
Проділ на бік підійде для чоловіків з округлим обличчям і високим чолом
Ця зачіска з атмосферою 50-х років також є частиною класичних і бездоганних стрижок, на які чоловік може зробити ставку. Для неї характерне те, що вона має чималий об'єм зверху. Боки ж залишаються коротко постриженими. Стрижка рекомендується для тих чоловіків, які мають густе волосся. До слова, жінкам ця стрижка подобається надзвичайно сильно.
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Перевага цієї стрижки полягає в тому, що вона підходить для будь-якого типу волосся. Незалежно від того, пряме воно чи хвилясте, ми переконуємо тебе, що ти виглядатимеш ідеально. Для андеркату потрібно прибрати волосся з боків і заду, а зверху залишити довжину. Мета полягає в тому, щоб створити контраст між довжиною волосся. Але варто бути обережним, якщо у тебе на роботі жорсткий дрес-код. Ця стрижка може не підійти.
Стрижка андеркат неформальна, тож офісним клеркам вона може не підійти
Цю стрижку ми вважаємо найменш формальною з-поміж чотирьох запропонованих. Її можна назвати "безладною". А характеризується вона тим, що у тебе однакова довжина як з боків, так і зверху. Секрет криється у тому, що перукар зістригає волосся шарами, щоб створити ефект розпатланого об'єму. Виділяється ця стрижка також вираженою гривкою.
Ця стрижка дозволить додати фактурності твоєму обличчю
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Якщо ти визначився зі стрижкою – не полінуйся записатися до свого барбера. Гайда змінювати свій образ. Весна ж на носі!