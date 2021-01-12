Майже в усіх давніх культурах чоловіки сперечалися з природою й люто винищували свою шерсть на обличчі. Як саме вони це робили до винайдення бритв та станків – читай на Men 24.

Чому чоловіки завжди так хотіли голитися, ми вже розповідали. А от що вони робили з вусами та бородою у часи, коли ще не винайшли станків та бритви? Сьогодні Men 24 продовжує розповідати, як голилися чоловіки давнього світу.

У попередньому матеріалі Чому чоловіки завжди так хотіли голитися

Як голилися чоловіки у стародавньому світі – 2

У Міжріччі (Месопотамії) чоловіки також голили обличчя, і також використовували епіляцію, як і в сусідньому Давньому Єгипті. До "традиційної" єгипетської суміші глини й воску додавали ще смоли й мед.

Римляни вигадали цікавіші процедури. Наприклад, спалювали волосся полум'ям свічки. Спеціально треновані раби набули у цьому такої вправності, що нищили вогнем волоски практично до коренів, не залишаючи опіків.

У давній Японії бороду й вуса у чоловіків і брови у жінок вискубували волосинка до волосинки. Для цього існували навіть спеціальні майстри, які виготовляли спеціальні бронзові щипці та бронзові ж дзеркала.



Чоловіки давнього світу також голилися, просто способи були "цікавішими" / Колаж 24 каналу

Корінні мешканці Америки (що на півночі, що на півдні) не шанували волосся на обличчі, тож зішкрібали його чим трапиться – нехай навіть черепками від битого посуду. А в деяких племенах не хотіли і з цим бавитися, тому хлопчикам у підлітковому віці припікали обличчя змоченими в окропі ганчірками – аж до шрамів.

А що ж слов'яни?

А що слов'яни? Звісно, вони також голилися. Волосся на обличчі видаляли, бувало, жорстко – пекучим відваром отруйних трав. Але частіше вдавалися до м'якших способів – як-от епіляція хлібом.

На обличчя ліпили розжований житній хліб – річ у тім, що він коли мокрий, то дуже липкий та в'язкий, а коли сухий – то просто як камінь. Ось ту кам'яну кірку потім відривали – разом з волоссям. Так, так, це був саме м'який спосіб.

Так що, пам'ятаючи предків, подякуй творцям сучасних бритв!

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